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金喜愛強勢回歸把「星星」戴上手 妖嬌登女性時尚雜誌

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
去年演出「夫婦的世界」的金喜愛，2021下半年將再於韓劇「Queen Maker」演出女性高階經理人，令人格外期待。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站。
去年演出「夫婦的世界」的金喜愛，2021下半年將再於韓劇「Queen Maker」演出女性高階經理人，令人格外期待。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站。

去年以「夫婦的世界」演出最強正宮的金喜愛，除了將在2021下半年超強韓劇「Queen Maker」演出，連續12年踏著12公分高跟鞋的女性高階經理人，近日更應韓國女性時尚雜誌Elle Korea邀請拍攝一系列時尚穿搭大頁面，再現「夫婦的世界」中的強大氣場。

在當次拍攝女性時尚雜誌時，金喜愛展現了百變優雅身段，例如一套全白色外套與褲裝搭配OMEGA星座系列34毫米珍珠母貝鑽石女表，俐落脫俗、中性且自信；另一套黑色連身西裝外套長裙則大秀修長美腿，並以碟飛De Ville Treasure Gold月光金36毫米石英腕表，在強悍之外兼容性感嫵媚。

歐米茄的星座系列（Constellation）系列除了以經典的扣爪式護橋聞名，女性表款六點鐘方向的五角「星星」，閃耀而具高辨識度，也是賞玩一大特色。品牌今年並推出精鋼、玫瑰金、半金（Two-tone）雙色的多種材質，搭配酒紅色、淡栗色、白色與孔雀藍等多種面盤，最高單價款式為全玫瑰金鑲鑽款訂價約116萬6,000元，並搭配8803同軸擒縱大師天文台機芯，奢華不忘精密精準。

碟飛系列的2021新品則有兩款小秒針與動力儲存表款，並搭配復古風格的弧形藍寶石水晶鏡面，與OMEGA的獨家「月光金（Treasure Gold）」，透過雅致的金黃色澤，映現配戴者在自信之外的古典內斂。

如何變身氣質女強人？金喜愛以全白色外套與褲裝搭配OMEGA星座系列34毫米鑽表，展現俐落脫俗。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站。
如何變身氣質女強人？金喜愛以全白色外套與褲裝搭配OMEGA星座系列34毫米鑽表，展現俐落脫俗。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站。
OMEGA TRÉSOR系列同軸擒縱動力儲存40毫米大師天文台腕錶，並搭配品牌獨家「月光金（Treasure Gold）」表殼，閃現雅致的金黃色澤，57萬1,000元，預計九月到貨台灣。圖 / OMEGA提供。
OMEGA TRÉSOR系列同軸擒縱動力儲存40毫米大師天文台腕錶，並搭配品牌獨家「月光金（Treasure Gold）」表殼，閃現雅致的金黃色澤，57萬1,000元，預計九月到貨台灣。圖 / OMEGA提供。
如何在強悍之外兼容性感？金喜愛以手上的OMEGA碟飛De Ville Treasure月光金石英腕表，強勢出擊。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站。
如何在強悍之外兼容性感？金喜愛以手上的OMEGA碟飛De Ville Treasure月光金石英腕表，強勢出擊。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站。
OMEGA，星座系列同軸擒縱34毫米大師天文台小秒針腕表，116萬元，預計將於八月到貨台灣。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，星座系列同軸擒縱34毫米大師天文台小秒針腕表，116萬元，預計將於八月到貨台灣。圖 / OMEGA提供。
金喜愛同時戴上一只OMEGA Aqua Terra 18k Sedna金腕表，柔美的粉紅色面盤波紋修飾與寶石時標，唯美浪漫。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站（合成圖）。
金喜愛同時戴上一只OMEGA Aqua Terra 18k Sedna金腕表，柔美的粉紅色面盤波紋修飾與寶石時標，唯美浪漫。圖 / 翻攝自Elle Korea官方網站（合成圖）。

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