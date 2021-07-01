金喜愛強勢回歸把「星星」戴上手 妖嬌登女性時尚雜誌

去年以「夫婦的世界」演出最強正宮的金喜愛，除了將在2021下半年超強韓劇「Queen Maker」演出，連續12年踏著12公分高跟鞋的女性高階經理人，近日更應韓國女性時尚雜誌Elle Korea邀請拍攝一系列時尚穿搭大頁面，再現「夫婦的世界」中的強大氣場。

在當次拍攝女性時尚雜誌時，金喜愛展現了百變優雅身段，例如一套全白色外套與褲裝搭配OMEGA星座系列34毫米珍珠母貝鑽石女表，俐落脫俗、中性且自信；另一套黑色連身西裝外套長裙則大秀修長美腿，並以碟飛De Ville Treasure Gold月光金36毫米石英腕表，在強悍之外兼容性感嫵媚。

歐米茄的星座系列（Constellation）系列除了以經典的扣爪式護橋聞名，女性表款六點鐘方向的五角「星星」，閃耀而具高辨識度，也是賞玩一大特色。品牌今年並推出精鋼、玫瑰金、半金（Two-tone）雙色的多種材質，搭配酒紅色、淡栗色、白色與孔雀藍等多種面盤，最高單價款式為全玫瑰金鑲鑽款訂價約116萬6,000元，並搭配8803同軸擒縱大師天文台機芯，奢華不忘精密精準。