好好在家／結束與螢幕互視！大葉型盆栽更能療癒心靈

自三級警戒開始實施後，不少人已經居家上班、上課超過一個月的時間，不僅少了人與人之間的實際互動，取而代之是一場又一場的視訊會議或視訊課程，讓眼睛承受莫大壓力。為了能改變家中氣氛與綠化環境，許多人開始種植盆栽，只不過綠色葉子太少似乎起不了甚麼舒壓效果，建議改種大葉型植物來提升療癒感。

從小就對大自然事物充滿好奇的「A Life With Plants 植物與生活」主理人 鄧皓宇，之前因為工作忙碌減少戶外休閒時間，只好在住處開始種植植物來調劑生活，並推薦數款適合居家佈置又好照顧的植物。鄧皓宇所挑選的這幾款品種，多數都有亮麗的葉子與獨特之處，不僅加強室內綠化更能讓身心獲得舒展。

例如斑葉姑婆芋不僅成株壯觀，葉片還有不規則白綠色塊且每片花紋都不一樣，所以在生長過程中充滿著各種驚喜；還有大理石蔓綠絨也是一款美麗強健又好照顧的植物，也因為葉片夠大時常成為空間佈置主角。而這兩款大葉型植物都需要在明亮的光線下生長，所以相當適合擺放在窗邊，展現生意盎然的氣息。

而這幾年十分流行還有不少藝人時常在Instagram社群網站分享的迷彩粗肋草。顧名思義，迷彩粗肋草葉面擁有令人驚豔的迷彩斑紋，成為近期高人氣的居家植物。不過因為迷彩粗肋草喜歡暗一點環境，所以初期可以先擺放在客廳或書房。倘若發現葉片生長的不夠亮麗，那就要將盆栽移到更暗的位置。