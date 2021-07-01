看好旅遊需求 新加坡旅遊局估：郵輪載客率可望回升

受到疫情影響，全球旅遊業遭重創，其中郵輪更因染疫風險高，而首當其衝。交通部航港局昨舉辦APEC TPT-WG海運專家小組(MEG)關鍵主題會議，以視訊方式邀集國際組織及APEC海運專家逾百名與會者，分享交流新冠肺炎疫情下各國郵輪產業現況，以及疫後重啟郵輪產業之政策措施。

航港局表示，APEC區域內諸多會員體如澳洲、加拿大、美國、日本、新加坡等，為郵輪產業重鎮，隨著各國進入疫苗施打，社會緩步解封，如何在推動郵輪產業復甦的同時，提升郵輪產業的韌性，為區域內各國共同的政策挑戰，昨會議則是集中討論郵輪產業復甦議題。

與會的國際郵輪協會(CLIA)大洋洲常務董事Joel Katz表示，郵輪產業的復甦，仰賴郵輪產業、政府、健康衛生單位與港口等通力合作，國際郵輪業已有共識，將以乘客、組員與目的地之健康安全為優先考量，分階段地邁向復航。

日本國土交通省處長HIRASAWA Ko表示，去年底日本已針對郵輪安全與健康發布中期檢視報告，亦持續進行人員訓練，提升疫後郵輪運作能力。

新加坡旅遊局郵輪業務主任Annie Chang則說，由於旅遊需求持續強勁，估計未來一兩年間，郵輪載客率將可回到疫前約8成的水平；泰國林查班港支援服務處主任Tienchai Makthiengtrong則提到，泰國正推動「普吉島沙盒模式」，有條件向完整接種疫苗者開放旅遊服務。