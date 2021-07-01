疫情下逆勢展店 百貨首家活蝦料理HeyAhh進駐京站

疫情重創餐飲業，但仍有餐飲無畏疫情選在此時開幕，百貨首家活蝦料理餐廳百家班活蝦全新品牌「HeyAhh」今日起在京站時尚廣場4樓試營運，配合政府三級警戒，試營運期間以京站QQ飛食外帶外送為首發，在7月12日前推出外帶優惠。

HeyAhh是來自百家班二代接班創立的新品牌，主打將路邊餐飲變「潮店」，因此選擇客群相對年輕，位於五鐵共構交通發達的京站作為新品牌的首發據點。

HeyAhh京站店內座位38席，加上室外公共區32席歡樂派對席，共70席。這次店裝有別於以往百家班活蝦，HeyAhh的空間改使用大量的木質、淺藍色等裝潢，呈現出都會質感風格，讓人耳目一新。主打屏東新鮮養殖活蝦，活蝦涵蓋10種不同料理口味，包括胡椒HeyAhh、川味麻辣蝦、泰式酸辣蝦、金桔檸檬蝦、蒜香鹹酥蝦、濃香奶油蝦、南洋咖哩蝦、麻婆豆腐蝦、黃金流沙蝦、紅醬油條蝦，所有餐點「現點現做」。