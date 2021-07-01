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防疫在家閱讀不怕無聊 誠品公布驚悚推理小說TOP10

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品書店公布上半年驚悚推理小說TOP10。圖／誠品書店提供
誠品書店公布上半年驚悚推理小說TOP10。圖／誠品書店提供

居家防疫期間，也別讓自己懶散荒廢了，在家閱讀不僅能安全防疫，同時還能安頓身心。誠品線上即日起推出「2021 Summer Reading主題展」，精選多本驚悚推理小說以及近期最夯影集《我是遺物整理師》原著小說、日本文壇最高榮譽「直木賞」得獎作品《少年與狗》等逾百本中外文書優惠75折起。

另外，誠品書店也公布上半年驚悚推理小說TOP10，第一名由日本推理大師東野圭吾的《迷宮裡的魔術師》拿下，以疫情肆虐全球作為故事背景特別能引發共鳴。居家防疫期間，這份排行榜也特別適合推薦給推理迷閱讀。

誠品書店上半年驚悚推理小說TOP10

TOP1：日本推理大師東野圭吾《迷宮裡的魔術師》，以疫情肆虐全球作為故事背景，更推出全新角色魔術師展開精采絕倫的推理表演，將命案真相抽絲剝繭。

TOP2：醫學懸疑天后泰絲格里森《我知道的秘密》，將毛骨悚然的兇殺案件融合謀殺、解謎等多重元素，曲折的故事走向搭配鉅細靡遺的犯罪過程，讓粉絲大呼過癮。

TOP3：你的鄰居沒問題嗎？日本推理作家雫井脩介最新作《鄰居》充斥人性驚悚，將日常生活的小矛盾延伸為謀殺契機，滿佈懸疑氛圍。

TOP4：被譽為二十世紀最偉大的古典恐怖故事《克蘇魯的呼喚》是許多電影靈感來源，像是知名電影或影集《異形》、《噤界》、《怪奇物語》等都以該作改編致敬，今年年初推出全新重譯版。

TOP5：《命定之人》同樣被改編成影集，以科技包裝的「命中注定」其實藏著致命秘密，宛如發生在真實生活中的懸疑章節扣人心弦。

TOP6：亞馬遜年度暢銷榜前二十名的《你沒說的秘密》，為了解開未婚夫失蹤謎團，踏上拼湊真相的驚駭之旅，處處充滿令人腎上腺素噴發的轉折。

TOP7：日本暢銷名家湊佳苗的《落日》，以兩位女性角色為第一人稱敍述故事，引導讀者一同找尋真相，而將層層疊疊謎底揭開後，帶有希望結局更感動人心。

TOP8：台灣輕小說作家護玄的《回家》，以現代社會產生的家庭問題帶出重重犯罪案件，在破案的過程中也讓讀者反思「家」的意義。

TOP9：日本知名推理作家橫山秀夫《北光》，一次又一次逆轉的真相，喚起每個人對「家」的念想與眷戀，從謎團中找回「親情與救贖」。

TOP10：台灣知名小說家陳雪全新創作《親愛的共犯》，未出版即售出影視版權，以綁架案開啟篇章，文中觸及不同階級對家的想像，更探究犯罪的本質。

誠品線上即日起推出「2021 Summer Reading主題展」，精選多本驚悚推理小說以及《我是遺物整理師》原著小說、日本「直木賞」得獎作品《少年與狗》等逾百本中外文書優惠75折起。圖／誠品書店提供
誠品線上即日起推出「2021 Summer Reading主題展」，精選多本驚悚推理小說以及《我是遺物整理師》原著小說、日本「直木賞」得獎作品《少年與狗》等逾百本中外文書優惠75折起。圖／誠品書店提供

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