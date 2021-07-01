Nespresso仲夏3款冰咖啡登場 滿足夏日美好憧憬

隨著炎炎夏日的到來，瑞士頂級咖啡領導品牌Nespresso看準消費者的喜好，搶先推出3款限量冰咖啡與一系列繽紛俏皮的周邊商品，顛覆以往的全新篇章，要讓消費者享受著冰咖啡入喉後的沁涼暢快；或是開啟忙碌工作之前，為自己製作一杯別具風味的熱帶風情冰咖啡。

Nespresso表示，即日起限量推出富有清新香氣的清爽冰咖啡、口感圓潤的濃醇冰咖啡，並同時驚喜上市充滿異國情調的椰香風情限量冰咖啡，3款透人心脾的的凍人滋味，可滿足對夏日冰咖啡的美好憧憬。

Nespresso指出，凡購買15條(含)以上咖啡膠囊，還可獲得精緻迷你版限量風味糖漿組（3入）及Nespresso 咖啡大師圍裙（牛仔單寧款）。另外，消費者引頸期盼的Nespresso x Chiara Ferragni聯名限量周邊商品，也即日起在Nespresso官網線上獨家販售，全系列聯名商品包含Essenza mini咖啡機、Aeroccino 3奶泡機、咖啡隨行杯以及咖啡馬克杯等四款限量商品，同場加映推出Chiara最愛咖啡精選3條裝，作為夏季商品主打。