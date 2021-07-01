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不敵疫情？EXCELSIOR餅乾鞋8/31全面撤台 網：「我以後沒鞋子穿了！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
EXCELSIOR餅乾鞋一開始就透過社群平台的名人如李聖經、李鐘碩、朴敘俊等人的穿著，以及KOL的分享而爆紅。圖／摘自instagram
EXCELSIOR餅乾鞋一開始就透過社群平台的名人如李聖經、李鐘碩、朴敘俊等人的穿著，以及KOL的分享而爆紅。圖／摘自instagram

新冠肺炎三級警戒不斷延長，對零售品牌都造成莫大衝擊，如同登台五年的韓國EXCELSIOR餅乾鞋突然在深夜宣布，將於8月31日結束經營，引起品牌粉絲一片譁然。於是，紛紛在官方臉書留言「也太突然」、「太驚訝了，我的餅乾鞋」或是「我以後沒鞋子穿了！」

EXCELSIOR自2017年就由代理商沃得貿易引進台灣，因為採用硫化鞋底，外觀酷似威化餅，因此有了「餅乾鞋」的暱稱。一開始就透過社群平台的名人如李聖經、李鐘碩、朴敘俊等人的穿著，以及KOL的分享而爆紅。平實價格、緊跟潮流的設計和舒適的穿著體驗，在消費者間也迅速累積不少好評；因此來台5年，一度擁有多達12間門市。然而，EXCELSIOR餅乾鞋就在6月30日深夜，由代理商宣布預計8月31日，全面結束在台的經營，並自即日起舉辦特賣，讓品牌粉絲感到不捨。

EXCELSIOR因為採用硫化鞋底，外觀酷似威化餅，因此有了「餅乾鞋」的暱稱。圖／沃得貿易提供
EXCELSIOR因為採用硫化鞋底，外觀酷似威化餅，因此有了「餅乾鞋」的暱稱。圖／沃得貿易提供

根據沃得貿易的表示，會撤台的決定，除了疫情不穩定是一部分因素，最大的主因仍是EXCELSIOR餅乾鞋原廠，爆發嚴重財務問題、以及商標爭議。已無力面對未來的研發與經營，所以要讓EXCELSIOR品牌步入歷史，沃得貿易也不得不結束在台的營運。而實際觀察EXCELSIOR餅乾鞋的韓國官方臉書專頁，亦可發現到在2020年下半年開始就鮮少更新，而目前最新的貼文仍停留在今年3月，顯見原廠已無心持續經營。

EXCELSIOR餅乾鞋台灣代理商沃得貿易聲明。圖／摘自facebook
EXCELSIOR餅乾鞋台灣代理商沃得貿易聲明。圖／摘自facebook

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