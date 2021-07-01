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茄子蛋、鬼鬼、李玉璽「小狐狸」上身潮味相挺萬寶龍

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「茄子蛋」三位成員阿斌、阿德、阿任全數配戴上新品包款與耳機，instagram貼文再留下「很怕氣勢與帥度被壓住，幸好我有萬寶龍。」圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
「茄子蛋」三位成員阿斌、阿德、阿任全數配戴上新品包款與耳機，instagram貼文再留下「很怕氣勢與帥度被壓住，幸好我有萬寶龍。」圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。

有著可愛模樣的狐狸總討人喜愛，萬寶龍（Montblanc）今日推出全新與法國時尚品牌KITSUNE聯名系列，前者以經典白色六芒星、精緻皮件聞名，Maison Kitsuné則以可愛的小狐狸圖騰帶來幽默與童心。新系列甫於6月24日於法國發表，今日已在台灣上市，昨日晚間並有「鬼鬼」吳映潔、本地樂團茄子蛋、萬寶龍品牌好友李玉璽搶先在社群試戴、引發網路熱議。

以「浪流連」一曲走紅的台灣樂團茄子蛋在instagram帳號「eggplantegg_tw」秀出多組照片，除了阿斌、阿德、阿任三位團員全數配戴上新品包款與耳機，貼文再留下「很怕氣勢與帥度被壓住，幸好我有萬寶龍。」李玉璽則在instagram帳號「mr.lucy___」批上日式作務衣大曬電話亭街拍，手上的Montblanc X Maison Kitsuné手拿包與紅色小狐狸Logo，讓粉絲留言「帥到不要不要的」、「第三張眼神太魅惑了吧！」

同為品牌好友的「鬼鬼」吳映潔則在臉書粉絲頁發文，表示想要趣味生活風格、所以「找到一隻小狐狸，陪我在耳機上面一起享受音樂」。擁有時髦品味的鬼鬼再以粉色長版西裝外套搭斜肩包款與透明口罩，展現街拍、潮味、安心防疫，原來可以三位一體。

本次萬寶龍與Maison Kitsuné的合作，是以萬寶龍的Saffiano皮件系列為基礎延伸，結合Maison Kitsuné的Camo Fox狐狸印花，全系列包含皮件、耳機與生活配件，全球僅在11個國家限量販售。其中Kitsuné也是日文「狐狸」之意，從傳說中狐狸具有「變身」的能力，帶出風格的自由彈性與無限可能。

為此萬寶龍更與Maison Kitsuné合作，與DJ兼製作人MATVEЇ共同打造單曲「POOLSIDE」，並可在Spotify中搜尋聆聽；同時該系列由於採限量生產，台灣也僅在台北101、SOGO復興館、台中新光三越，以及高雄漢神巨蛋四間萬寶龍直營專賣店販售，並已全數到貨，可直接前往專賣店上洽詢。

李玉璽在instagram大曬電話亭街拍，手上的Montblanc X Maison Kitsuné以及Maison Kitsuné手拿包與帥氣，更讓粉絲留言「帥到不要不要的」。圖 / 萬寶龍提供。
李玉璽在instagram大曬電話亭街拍，手上的Montblanc X Maison Kitsuné以及Maison Kitsuné手拿包與帥氣，更讓粉絲留言「帥到不要不要的」。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，Montblanc x Kitsuné小狐狸聯名系列手拿包，21,900元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，Montblanc x Kitsuné小狐狸聯名系列手拿包，21,900元。圖 / 萬寶龍提供。
兩位萬寶龍品牌好友「鬼鬼」吳映潔與李玉璽，昨日搶先在社群試戴Montblanc X Maison Kitsuné以及Maison Kitsuné聯名商品、引發網路熱議。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
兩位萬寶龍品牌好友「鬼鬼」吳映潔與李玉璽，昨日搶先在社群試戴Montblanc X Maison Kitsuné以及Maison Kitsuné聯名商品、引發網路熱議。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
萬寶龍，Montblanc x Kitsuné小狐狸聯名系列拉鍊式5卡卡夾，8,500元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，Montblanc x Kitsuné小狐狸聯名系列拉鍊式5卡卡夾，8,500元。圖 / 萬寶龍提供。
三層式收納的Montblanc x Kitsuné小狐狸聯名後背包，再附上可愛的小狐狸吊飾，40,400元。圖 / 萬寶龍提供。
三層式收納的Montblanc x Kitsuné小狐狸聯名後背包，再附上可愛的小狐狸吊飾，40,400元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍與Maison Kitsuné推出聯名小狐狸系列，除了詮釋Art De Vivre的藝術生活風格，全台僅在台北101、SOGO復興館、台中新光三越，以及高雄漢神巨蛋四間萬寶龍直營專賣店販售。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍與Maison Kitsuné推出聯名小狐狸系列，除了詮釋Art De Vivre的藝術生活風格，全台僅在台北101、SOGO復興館、台中新光三越，以及高雄漢神巨蛋四間萬寶龍直營專賣店販售。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍MB01全罩式智慧耳機也換上了Kitsuné的Camo Fox圖騰新衣，動感悅耳，23,900元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍MB01全罩式智慧耳機也換上了Kitsuné的Camo Fox圖騰新衣，動感悅耳，23,900元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍品牌好友「鬼鬼」吳映潔在臉書粉絲頁發文，表示想要趣味生活，所以「找到一隻小狐狸，陪我在耳機上面一起享受音樂」。圖 /萬寶龍提供。
萬寶龍品牌好友「鬼鬼」吳映潔在臉書粉絲頁發文，表示想要趣味生活，所以「找到一隻小狐狸，陪我在耳機上面一起享受音樂」。圖 /萬寶龍提供。

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