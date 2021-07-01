茄子蛋、鬼鬼、李玉璽「小狐狸」上身潮味相挺萬寶龍

有著可愛模樣的狐狸總討人喜愛，萬寶龍（Montblanc）今日推出全新與法國時尚品牌KITSUNE聯名系列，前者以經典白色六芒星、精緻皮件聞名，Maison Kitsuné則以可愛的小狐狸圖騰帶來幽默與童心。新系列甫於6月24日於法國發表，今日已在台灣上市，昨日晚間並有「鬼鬼」吳映潔、本地樂團茄子蛋、萬寶龍品牌好友李玉璽搶先在社群試戴、引發網路熱議。

以「浪流連」一曲走紅的台灣樂團茄子蛋在instagram帳號「eggplantegg_tw」秀出多組照片，除了阿斌、阿德、阿任三位團員全數配戴上新品包款與耳機，貼文再留下「很怕氣勢與帥度被壓住，幸好我有萬寶龍。」李玉璽則在instagram帳號「mr.lucy___」批上日式作務衣大曬電話亭街拍，手上的Montblanc X Maison Kitsuné手拿包與紅色小狐狸Logo，讓粉絲留言「帥到不要不要的」、「第三張眼神太魅惑了吧！」

同為品牌好友的「鬼鬼」吳映潔則在臉書粉絲頁發文，表示想要趣味生活風格、所以「找到一隻小狐狸，陪我在耳機上面一起享受音樂」。擁有時髦品味的鬼鬼再以粉色長版西裝外套搭斜肩包款與透明口罩，展現街拍、潮味、安心防疫，原來可以三位一體。

本次萬寶龍與Maison Kitsuné的合作，是以萬寶龍的Saffiano皮件系列為基礎延伸，結合Maison Kitsuné的Camo Fox狐狸印花，全系列包含皮件、耳機與生活配件，全球僅在11個國家限量販售。其中Kitsuné也是日文「狐狸」之意，從傳說中狐狸具有「變身」的能力，帶出風格的自由彈性與無限可能。