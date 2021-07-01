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38天自主停業後 宏匯廣場今起恢復全館營業

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
經過38天的自主暫停營業後，宏匯廣場7月1日恢復全館營業。本報資料照片
經過38天的自主暫停營業後，宏匯廣場7月1日恢復全館營業。本報資料照片

疫情升級以來，宏匯廣場自5月24日至6月30日共38天的自主暫停營業畫上句點，在今日7月1日起恢復全館營業，但娛樂及電影院仍然除外，同時推出7月1日起至7月14日共14天的「平安感謝季」會員回饋活動。恢復營業消息一出，宏匯廣場粉絲團也湧進許多網友留言，紛紛表示「終於等到恢復營業」。

宏匯廣場復業後，不分平假日營業時間為11:00至20:00，持續施行全館、全場域的清潔消毒，防疫期間餐飲持續暫停內用，提供外帶。

「平安感謝季」會員回饋包括：全館百貨服飾單筆消費滿1,000元，回饋100元電子贈品券；指定3C、大家電、健康器材單筆消費滿10,000元，回饋500元電子贈品券；國際精品單筆消費滿10,000元，回饋1,000元電子贈品券，以上滿額門檻皆可累計贈送。輕奢時尚品牌包括COACH、Polo Ralph Lauren、Michael Kors推出指定商品5折起，

另外，出示宏匯廣場App「平安相見禮」電子兌換券，可至贈獎處兌換「多功能防疫噴霧筆」一支，送完為止。

疫情

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