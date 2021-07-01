大廚手藝帶著走 征服高端客挑剔的嘴

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
綜合海鮮散壽司以鱈場蟹肉為主體，搭配當令旬鮮海味及多樣夏季時蔬煮物，猶如海鮮珠寶盒，色彩繽紛。圖／晶英國際行館提供
綜合海鮮散壽司以鱈場蟹肉為主體，搭配當令旬鮮海味及多樣夏季時蔬煮物，猶如海鮮珠寶盒，色彩繽紛。圖／晶英國際行館提供

疫情驚濤駭浪下，啖異國料理、出國旅行無法說走就走，不妨用美食祭祭五臟廟。高雄晶英國際行館和洋大廚聯手獻藝，推出特製鍋物、海鮮散壽司、法式馬賽魚湯、經典焦糖布丁等，專攻頂級客層，要催出潛在消費力。

受疫情影響，餐廳無法內用，如何設計外帶餐點，兼顧市場需求與風味，考驗主廚功力。高雄晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung由日籍最高級別雙主廚領軍，連袂獻上「個人獨饗、全家分享」等多道防疫外帶極致美味，搭配線上訂購點餐、行館專人派駐車道等，提供免下車安心自取服務，待在家也能嘗到別具品味的UKAI星級盛宴，以款待之心及分享幸福信念，讓消費者感受主廚手藝與誠意。

和食是由Ukai Kaiseki懷石廳料理長廣瀬晋平（Shimpei HIROSE）以「旬鮮滋養」為主題，遵循日本料理時旬傳統的職人精神，盛夏時節限定推出夏日滋養鍋、綜合貝類UKAI特製飛龍頭鍋物、綜合海鮮散壽司等，用新鮮食材療癒因疫情而緊繃的身心。

洋食則由行政總主廚青木主稅（Chikara AOKI）操刀，帶領日台主廚團隊精心研發，融合入魂的食藝精神及法式料理精湛手藝，運用大量海鮮食材熬製的經典法式馬賽魚湯，濃濃法式滋味，格外迷人。

適合與家人共享的西餐海陸盛宴，在家也能營造浪漫。老饕愛不釋口的經典美味UKAI焦糖布丁是晶英國際行館招牌點心，香氣濃郁、口感綿密，不少布丁控為它著迷。

晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung期間限定外帶防疫餐盒，每天限量供應，各品項每天限量20份，須在取餐前一天下午5點前完成訂購付款。

烏骨雞與鰻魚搭配的元氣滿滿滋養鍋，是盛夏時節滋補養生好選擇。圖／晶英國際行館提供
烏骨雞與鰻魚搭配的元氣滿滿滋養鍋，是盛夏時節滋補養生好選擇。圖／晶英國際行館提供
UKAI經典焦糖布丁嚴選馬達加斯加香草莢，搭配特選紅雞蛋製作，一份含五顆布丁，售價800元。圖／晶英國際行館提供
UKAI經典焦糖布丁嚴選馬達加斯加香草莢，搭配特選紅雞蛋製作，一份含五顆布丁，售價800元。圖／晶英國際行館提供
西餐海陸盛宴包含波士頓龍蝦義大利冷麵、碳烤伊比利豬、 碳烤桂丁雞、季節時蔬等，可供2人享用。圖／晶英國際行館提供
西餐海陸盛宴包含波士頓龍蝦義大利冷麵、碳烤伊比利豬、 碳烤桂丁雞、季節時蔬等，可供2人享用。圖／晶英國際行館提供
源自法國地中海沿岸、名列世界前三大湯品料理之一的「馬賽魚湯」，嚴選當令鮮活海鮮，呈現湯頭濃郁道地滋味。圖／晶英國際行館提供
源自法國地中海沿岸、名列世界前三大湯品料理之一的「馬賽魚湯」，嚴選當令鮮活海鮮，呈現湯頭濃郁道地滋味。圖／晶英國際行館提供
綜合貝類UKAI特製飛龍頭鍋物用料豐富，湯底使用3種貝類及白味噌熬製而成，湯頭鮮美。圖／晶英國際行館提供
綜合貝類UKAI特製飛龍頭鍋物用料豐富，湯底使用3種貝類及白味噌熬製而成，湯頭鮮美。圖／晶英國際行館提供

英國 疫情 海鮮

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