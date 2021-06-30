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Dyson無線吸塵器雙新品 史上最輕、吸頭可任意移動超神奇

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Dyson今在台發表全新Dyson Omni-glide（左）與Dyson Micro 1.5kg（右）系列無線吸塵器，為使用者帶來更輕巧、更便利的吸塵體驗。圖／Dyson提供
Dyson今在台發表全新Dyson Omni-glide（左）與Dyson Micro 1.5kg（右）系列無線吸塵器，為使用者帶來更輕巧、更便利的吸塵體驗。圖／Dyson提供

疫情讓許多民眾被迫長時間待在家，除了廚藝大進化，對家中的整潔度也更加在意，無線吸塵器、掃拖機器人都成為近期熱賣的熱門家電。

Dyson宣布在台發表全新Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg系列無線吸塵器，專門針對亞洲市場需求打造，2款皆延續以往強大的馬達設計與放射式多圓錐氣旋集塵科技，以及密封式過濾系統的優勢，有效捕捉且密封99.99%小至PM 0.3的微塵，更主打輕量化機身，並一改過往按壓式開關設計，按鍵式開關使用更省力。

其中，Dyson Omni-glide多向吸塵器突破傳統單向的吸塵清潔，全新360度多向軟質碳纖維滾筒吸頭，採用全新電動雙刷條設計，可覆蓋更大的吸塵面積，其配備的鉸接式接頭與4個360度水平轉動的滑輪，使吸頭能夠朝任意方向轉動；搭配直線機身設計，可180度平貼地面，深入低至8公分的傢俱底部，更靈活完成小空間清潔。

而Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器全機重量僅1.5公斤，更是目前Dyson無線吸塵器中最輕的款式，更小、更輕的「極輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，搭配二合一隙縫清潔吸頭、桌面清潔吸頭，以及迷你電動吸頭，即可搞定從地板到天花板的清潔需求。

全新2款吸塵器即日起於全台Dyson百貨專櫃、Dyson官方網站及全國電子、燦坤等Dyson官方授權通路開始銷售。Dyson Omni-glide多向吸塵器建議售價14,900元起；Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器建議售價13,900 元起。

Dyson Omni-glide是首款採用「多向軟質碳纖維滾筒吸頭」的無線吸塵器，吸頭能夠朝任意方向轉動，解決清潔時需要頻繁移動傢俱的痛點。圖／Dyson提供
Dyson Omni-glide是首款採用「多向軟質碳纖維滾筒吸頭」的無線吸塵器，吸頭能夠朝任意方向轉動，解決清潔時需要頻繁移動傢俱的痛點。圖／Dyson提供
Dyson Omni-glide多向吸塵器還可換上迷你電動吸頭等不同配件，使用情境更多元。圖／Dyson提供
Dyson Omni-glide多向吸塵器還可換上迷你電動吸頭等不同配件，使用情境更多元。圖／Dyson提供
Dyson史上最輕的Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器，全機重量僅1.5公斤，若轉換手持模式，重量更是不到1公斤。圖／Dyson提供
Dyson史上最輕的Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器，全機重量僅1.5公斤，若轉換手持模式，重量更是不到1公斤。圖／Dyson提供
Dyson Omni-glide多向吸塵器與Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器改變以往的按壓式開關設計，均改採「按鍵式」開關。圖／Dyson提供
Dyson Omni-glide多向吸塵器與Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器改變以往的按壓式開關設計，均改採「按鍵式」開關。圖／Dyson提供
Dyson Omni-glide採用嵌入式的電池設計，可輕鬆更換。圖／Dyson提供
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