Dyson無線吸塵器雙新品 史上最輕、吸頭可任意移動超神奇

疫情讓許多民眾被迫長時間待在家，除了廚藝大進化，對家中的整潔度也更加在意，無線吸塵器、掃拖機器人都成為近期熱賣的熱門家電。

Dyson宣布在台發表全新Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg系列無線吸塵器，專門針對亞洲市場需求打造，2款皆延續以往強大的馬達設計與放射式多圓錐氣旋集塵科技，以及密封式過濾系統的優勢，有效捕捉且密封99.99%小至PM 0.3的微塵，更主打輕量化機身，並一改過往按壓式開關設計，按鍵式開關使用更省力。

其中，Dyson Omni-glide多向吸塵器突破傳統單向的吸塵清潔，全新360度多向軟質碳纖維滾筒吸頭，採用全新電動雙刷條設計，可覆蓋更大的吸塵面積，其配備的鉸接式接頭與4個360度水平轉動的滑輪，使吸頭能夠朝任意方向轉動；搭配直線機身設計，可180度平貼地面，深入低至8公分的傢俱底部，更靈活完成小空間清潔。

而Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器全機重量僅1.5公斤，更是目前Dyson無線吸塵器中最輕的款式，更小、更輕的「極輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，搭配二合一隙縫清潔吸頭、桌面清潔吸頭，以及迷你電動吸頭，即可搞定從地板到天花板的清潔需求。