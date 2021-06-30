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Jo Malone跨足居家家飾 聯名設計師推奇幻陶瓷藝術品
向來以香水、香氛蠟燭為主要商品的英國香氛品牌Jo Malone London，宣布將首度推出居家家飾的收藏藝術品，邀來英國創意指導和布景師Shona Heath共同合作，推出一系列共5件作品的「花園奇遇居家裝飾收藏系列（Up The Garden Path）」，延續著香氛的概念，包括蠟燭蓋、蠟燭台等，讓居家生活多了些奇幻的想像。
該系列產品的靈感，來自Shona Heath撰寫的短篇奇幻故事，就是希望以英國鄉村花園的魔幻魅力，帶領大家到一個超現實的動植物仙境中，裡面有花朵、也有人類與動物幻化成的精靈生物，整體世界有些迷幻，主角為D’vingles先生和Lily女孩，誤闖花園的遊樂場。
每件家飾作品中，都能呼應故事的角色與場景，有如同小男孩精靈環抱著的花園精靈蠟燭台、奇幻可愛的彩虹斑馬陶瓷擴香罩、嬌羞的玫瑰仙子與雛菊仙子蠟燭蓋、花園午茶三明治雙燭托盤等，5件作品皆由位於英國斯托克城1882 Ltd.知名的陶瓷工藝大師所製成，部分作品也有附贈香氛蠟燭，將於7月上市。
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