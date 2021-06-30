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Jo Malone跨足居家家飾 聯名設計師推奇幻陶瓷藝術品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London與藝術家Shona Heath合作，推出居家家飾收藏系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London與藝術家Shona Heath合作，推出居家家飾收藏系列。圖／Jo Malone London提供

向來以香水、香氛蠟燭為主要商品的英國香氛品牌Jo Malone London，宣布將首度推出居家家飾的收藏藝術品，邀來英國創意指導和布景師Shona Heath共同合作，推出一系列共5件作品的「花園奇遇居家裝飾收藏系列（Up The Garden Path）」，延續著香氛的概念，包括蠟燭蓋、蠟燭台等，讓居家生活多了些奇幻的想像。

該系列產品的靈感，來自Shona Heath撰寫的短篇奇幻故事，就是希望以英國鄉村花園的魔幻魅力，帶領大家到一個超現實的動植物仙境中，裡面有花朵、也有人類與動物幻化成的精靈生物，整體世界有些迷幻，主角為D’vingles先生和Lily女孩，誤闖花園的遊樂場。

每件家飾作品中，都能呼應故事的角色與場景，有如同小男孩精靈環抱著的花園精靈蠟燭台、奇幻可愛的彩虹斑馬陶瓷擴香罩、嬌羞的玫瑰仙子與雛菊仙子蠟燭蓋、花園午茶三明治雙燭托盤等，5件作品皆由位於英國斯托克城1882 Ltd.知名的陶瓷工藝大師所製成，部分作品也有附贈香氛蠟燭，將於7月上市。

Jo Malone London花園午茶三明治雙燭托盤（含贈英國梨與小蒼蘭香氛工藝蠟燭200g乙個）／20,400元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London花園午茶三明治雙燭托盤（含贈英國梨與小蒼蘭香氛工藝蠟燭200g乙個）／20,400元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London花園精靈蠟燭台（含贈英國梨與小蒼蘭香氛工藝蠟燭200g乙個）／22,000元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London花園精靈蠟燭台（含贈英國梨與小蒼蘭香氛工藝蠟燭200g乙個）／22,000元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London雛菊仙子居家蠟燭蓋／5,100元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London雛菊仙子居家蠟燭蓋／5,100元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London彩虹斑馬擴香罩（贈英國梨與小蒼蘭藤枝擴香165ml 乙個）／21,000元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London彩虹斑馬擴香罩（贈英國梨與小蒼蘭藤枝擴香165ml 乙個）／21,000元。圖／Jo Malone London提供

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