屈臣氏「一起變新趣」集點首波推5款蠟筆小新超萌商品

日復一日的居家防疫生活覺得膩嗎？超鬧的蠟筆小新來拯救無聊的日常了！屈臣氏將於7月1日至7月28日推出「一起變新趣」集點活動，與日本超人氣角色蠟筆小新再次攜手合作，集點商品以蠟筆小新慵懶睡衣風為主要元素，再加上小新生活中不可缺少的小葵與小白，第一波集點活動共祭出5款商品，包括隨身包、鳥籠傘、子母袋、燉鍋、行李箱等，蠟筆小新粉快鎖定手刀衝！

7月1日至7月28日於屈臣氏消費滿200元即贈1點，集滿5點即可加價換購1款集點活動商品。其中「可愛隨身包」及「好裝行李箱」為期間限定商品。「可愛隨身包」共有榻榻米版、羊咩咩版，內藏可動式小新、小葵公仔，集滿5點＋99元可換購一款；小白造型的「好裝行李箱」特別打造超萌立體小白耳朵外殼造型、滿版小新內襯，集滿8點＋999元可換購。

另外還有鳥籠造型的「打開收好女王傘」，握把好拿不費力，採用抗UV材質，集滿8點＋199元或45點免費換；「好炫子母袋」為超值3件組，包含炫光透明外袋、雙面設計內袋、可拆式小白玩偶吊飾，集滿8點＋399元或50點免費換；日式簡約陶瓷打造的「滾了滾了燉鍋」，附有木製湯勺，讓下廚的心情瞬間加分，集滿8點＋699元 或70點免費換。

屈臣氏加碼回饋寵i會員，推出寵i會員獨享的限量「小新衣衣洗衣收納袋組（2入1套）」，採用小新經典紅衣黃褲、睡衣元素設計，寵i會員全店消費不限金額即可用199元換購，現貨5,000組。

此外，屈臣氏7月1日至8月25日推出變「新」夏特賣優惠，全店600件商品任挑任選2件5折，醫美商品除了消費滿1,500元送200元商品提貨券之外，再額外加碼送一起變新趣集點活動點數10點。屈臣氏自有品牌更陸續推出眾多蠟筆小新商品，包括屈臣氏濕紙巾、抽取式衛生紙、小白造型擦髮帽、保冷提袋、涼感坐墊等，其中「蠟筆小新成人平面口罩15片入」更委由中衛製造，戴著上班或採買物資肯定吸睛度大增。