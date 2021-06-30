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屈臣氏「一起變新趣」集點首波推5款蠟筆小新超萌商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，7月1日至7月28日期間限定的「可愛隨身包」共有榻榻米版、羊咩咩版等兩款，集滿5點＋99元可換購一款。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，7月1日至7月28日期間限定的「可愛隨身包」共有榻榻米版、羊咩咩版等兩款，集滿5點＋99元可換購一款。圖／屈臣氏提供

日復一日的居家防疫生活覺得膩嗎？超鬧的蠟筆小新來拯救無聊的日常了！屈臣氏將於7月1日至7月28日推出「一起變新趣」集點活動，與日本超人氣角色蠟筆小新再次攜手合作，集點商品以蠟筆小新慵懶睡衣風為主要元素，再加上小新生活中不可缺少的小葵與小白，第一波集點活動共祭出5款商品，包括隨身包、鳥籠傘、子母袋、燉鍋、行李箱等，蠟筆小新粉快鎖定手刀衝！

7月1日至7月28日於屈臣氏消費滿200元即贈1點，集滿5點即可加價換購1款集點活動商品。其中「可愛隨身包」及「好裝行李箱」為期間限定商品。「可愛隨身包」共有榻榻米版、羊咩咩版，內藏可動式小新、小葵公仔，集滿5點＋99元可換購一款；小白造型的「好裝行李箱」特別打造超萌立體小白耳朵外殼造型、滿版小新內襯，集滿8點＋999元可換購。

另外還有鳥籠造型的「打開收好女王傘」，握把好拿不費力，採用抗UV材質，集滿8點＋199元或45點免費換；「好炫子母袋」為超值3件組，包含炫光透明外袋、雙面設計內袋、可拆式小白玩偶吊飾，集滿8點＋399元或50點免費換；日式簡約陶瓷打造的「滾了滾了燉鍋」，附有木製湯勺，讓下廚的心情瞬間加分，集滿8點＋699元 或70點免費換。

屈臣氏加碼回饋寵i會員，推出寵i會員獨享的限量「小新衣衣洗衣收納袋組（2入1套）」，採用小新經典紅衣黃褲、睡衣元素設計，寵i會員全店消費不限金額即可用199元換購，現貨5,000組。

此外，屈臣氏7月1日至8月25日推出變「新」夏特賣優惠，全店600件商品任挑任選2件5折，醫美商品除了消費滿1,500元送200元商品提貨券之外，再額外加碼送一起變新趣集點活動點數10點。屈臣氏自有品牌更陸續推出眾多蠟筆小新商品，包括屈臣氏濕紙巾、抽取式衛生紙、小白造型擦髮帽、保冷提袋、涼感坐墊等，其中「蠟筆小新成人平面口罩15片入」更委由中衛製造，戴著上班或採買物資肯定吸睛度大增。

配合最新的「一起變新趣」集點活動，屈臣氏推出廣告洗腦神曲，由代言人曾之喬在廣告中大跳面癱魔性舞，還將廣告中的魔性旋律製作成虛擬KTV IG濾鏡，邀請大眾一起跟著蠟筆小新與曾之喬挑戰並分享今夏最搞怪的一起變新趣魔性舞。

屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，「好炫子母袋」為超值3件組，集滿8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，「好炫子母袋」為超值3件組，集滿8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，寵i會員獨享的限量「小新衣衣洗衣收納袋組（2入1套）」，採用小新經典紅衣黃褲、睡衣元素設計，寵i會員全店消費不限金額即可用199元換購，現貨5,000組。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，寵i會員獨享的限量「小新衣衣洗衣收納袋組（2入1套）」，採用小新經典紅衣黃褲、睡衣元素設計，寵i會員全店消費不限金額即可用199元換購，現貨5,000組。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，鳥籠造型的「打開收好女王傘」集滿8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，鳥籠造型的「打開收好女王傘」集滿8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，「好炫子母袋」為超值3件組，集滿8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，「好炫子母袋」為超值3件組，集滿8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，鳥籠造型的「打開收好女王傘」集滿8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，鳥籠造型的「打開收好女王傘」集滿8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，第一波共有5款超萌商品，集滿5點即可加價換購1款。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，第一波共有5款超萌商品，集滿5點即可加價換購1款。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，7月1日至7月28日期間限定的「好裝行李箱」集滿8點＋999元可換購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，7月1日至7月28日期間限定的「好裝行李箱」集滿8點＋999元可換購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，寵i會員獨享的限量「小新衣衣洗衣收納袋組（2入1套）」，採用小新經典紅衣黃褲、睡衣元素設計，寵i會員全店消費不限金額即可用199元換購，現貨5,000組。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，寵i會員獨享的限量「小新衣衣洗衣收納袋組（2入1套）」，採用小新經典紅衣黃褲、睡衣元素設計，寵i會員全店消費不限金額即可用199元換購，現貨5,000組。圖／屈臣氏提供
屈臣氏自有品牌「蠟筆小新成人平面口罩15片入」委由中衛製造，7月1日起開賣，原價500元，活動期間滿388元可以299元加購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏自有品牌「蠟筆小新成人平面口罩15片入」委由中衛製造，7月1日起開賣，原價500元，活動期間滿388元可以299元加購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，7月1日至7月28日期間限定的「好裝行李箱」集滿8點＋999元可換購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，7月1日至7月28日期間限定的「好裝行李箱」集滿8點＋999元可換購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，日式簡約陶瓷打造的「滾了滾了燉鍋」，附有木製湯勺，集滿8點＋699元 或70點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月1日起推出「一起變新趣」集點活動，日式簡約陶瓷打造的「滾了滾了燉鍋」，附有木製湯勺，集滿8點＋699元 或70點免費換。圖／屈臣氏提供

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