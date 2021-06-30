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金蓬萊排骨酥、嵜本生吐司 foodpanda獨家上線美味直送

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
foodpanda新上線多家人氣質感好店，讓民眾在家恣意享受專屬好食光。圖／foodpanda提供
foodpanda新上線多家人氣質感好店，讓民眾在家恣意享受專屬好食光。圖／foodpanda提供

全民宅家防疫，許多民眾只能靠外送美食犒賞自己，發揮療癒魔力。即時外送平台foodpanda持續積極開發新店家，宣布再獨家上線一系列網路高人氣餐廳，包含米其林星級餐廳「金蓬萊遵古台菜餐廳」、百萬YouTuber「滴妹」創辦的手搖飲店「再睡5分鐘」、掀起台灣生吐司風潮的日本「SAKImoto嵜本」，還有小資族最愛的「孫東寶台式牛排」，讓民眾在疫情期間不出門、免排隊，一鍵就能即時將美味送到家。

「金蓬萊遵古台菜餐廳」連三年獲得米其林一星美食肯定，平常總是一位難求，7月1日起與foodpanda獨家合作，熱騰騰的經典美食不出門也能享用，招牌排骨酥、白片放山雞都是必點菜餚。另外，「孫東寶台式牛排」也將於7月1日起，全台63家分店同步獨家上線。

而居家上班也不能錯過舒壓感十足的下午茶時光，百萬YouTuber滴妹的人氣手搖飲店「再睡5分鐘」，以及日本人氣第一的生吐司SAKImoto嵜本」也已經在foodpanda獨家上線。點一杯夏季限定消暑聖品「楊枝甘露」或是熱銷第一的「日安紅厚奶珍珠歐蕾」，搭配美味香濃生吐司，還有各式風味抹醬，即刻擁有超療癒的午後時光。

除此之外，還有INDULGE Bistro實驗創新餐酒館餐酒館、浪苑、貓下去敦北俱樂部、胡同燒肉丼等多家人氣質感好店也都新上線，在家防疫也能享受專屬講究的好食光。

foodpanda持續積極開發新店家，提供消費者更豐富多元的選擇，在家防疫也能輕鬆品嚐美食。圖／foodpanda提供
foodpanda持續積極開發新店家，提供消費者更豐富多元的選擇，在家防疫也能輕鬆品嚐美食。圖／foodpanda提供
foodpanda獨家上線一系列網路高人氣餐廳，消費者只要一鍵下訂，免出門、免排隊就能重溫美味。圖／foodpanda提供
foodpanda獨家上線一系列網路高人氣餐廳，消費者只要一鍵下訂，免出門、免排隊就能重溫美味。圖／foodpanda提供
foodpanda獨家合作再睡5分鐘、SAKImoto嵜本，讓大眾在家也能來場療癒又精緻的下午茶。圖／foodpanda提供
foodpanda獨家合作再睡5分鐘、SAKImoto嵜本，讓大眾在家也能來場療癒又精緻的下午茶。圖／foodpanda提供
透過foodpanda美食外送讓居家防疫也充滿儀式感，打點三餐不馬虎。圖／foodpanda提供
透過foodpanda美食外送讓居家防疫也充滿儀式感，打點三餐不馬虎。圖／foodpanda提供

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