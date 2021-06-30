金蓬萊排骨酥、嵜本生吐司 foodpanda獨家上線美味直送

全民宅家防疫，許多民眾只能靠外送美食犒賞自己，發揮療癒魔力。即時外送平台foodpanda持續積極開發新店家，宣布再獨家上線一系列網路高人氣餐廳，包含米其林星級餐廳「金蓬萊遵古台菜餐廳」、百萬YouTuber「滴妹」創辦的手搖飲店「再睡5分鐘」、掀起台灣生吐司風潮的日本「SAKImoto嵜本」，還有小資族最愛的「孫東寶台式牛排」，讓民眾在疫情期間不出門、免排隊，一鍵就能即時將美味送到家。

「金蓬萊遵古台菜餐廳」連三年獲得米其林一星美食肯定，平常總是一位難求，7月1日起與foodpanda獨家合作，熱騰騰的經典美食不出門也能享用，招牌排骨酥、白片放山雞都是必點菜餚。另外，「孫東寶台式牛排」也將於7月1日起，全台63家分店同步獨家上線。

而居家上班也不能錯過舒壓感十足的下午茶時光，百萬YouTuber滴妹的人氣手搖飲店「再睡5分鐘」，以及日本人氣第一的生吐司SAKImoto嵜本」也已經在foodpanda獨家上線。點一杯夏季限定消暑聖品「楊枝甘露」或是熱銷第一的「日安紅厚奶珍珠歐蕾」，搭配美味香濃生吐司，還有各式風味抹醬，即刻擁有超療癒的午後時光。