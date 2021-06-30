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王家衛 x 蘇富比 10月香港拍賣重磅聯手！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
國際導演王家衛將與蘇富比攜手合作10月的香港藝術拍賣。圖／蘇富比提供
國際導演王家衛將與蘇富比攜手合作10月的香港藝術拍賣。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby’s）倫敦現當代藝術晚拍於當地時間6月29日圓滿收槌，昨晚先後舉行之兩場精彩拍賣——「英國現當代藝術晚拍」及「現當代藝術晚拍」，以總成交額高達2億美元成功，創下自2018年以來歐洲夏季拍賣的最佳成績。會後蘇富比丟出震撼彈，宣布香港10月現代藝術拍賣將與國際知名導演王家衛攜手合作。

蘇富比香港秋拍按往例均於10月初舉辦，至於這次合作的形式是什麼？官方並未公布；預計也會比照先前與周杰倫的合作，分波段陸續發佈新消息。目前官方僅釋出50秒的宣傳短片，內容也承襲王家衛獨樹一幟的電影手法，並不容易從中拼湊出太多明確消息。

王家衛是史上首位奪得康城影展最佳導演獎的華人導演，執導的經典電影獲獎無數，「花樣年華」、「2046」、「一代宗師」等為較近期的代表作。鏡頭語言活用蒙太奇、撞色光影，營造豐富飽滿的情緒氛圍。遊走於前衛與復古之間的詩意電影語言，也被視為電影藝術的殿堂級美學大師。

國際導演王家衛將與蘇富比攜手合作10月的香港藝術拍賣。圖／蘇富比提供
國際導演王家衛將與蘇富比攜手合作10月的香港藝術拍賣。圖／蘇富比提供

電影 蘇富比 香港

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