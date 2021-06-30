預約夏日派對時光 Breitling、OMEGA夏日配件新亮相

每到夏天，相對輕薄的衣服，讓肢體得以更高程度展現，連帶手表、太陽眼鏡、飾品，也成為全身造型的風格關鍵。一向製造高級手表、並以通過METAS大師天文台認證的歐米茄（OMEGA）近日發表全新2021年春夏太陽眼鏡，合計23款男性與女性款式，為夏日的全身造型穿搭，再添話題亮點。

全新系列的太陽眼鏡，是委由義大利專業眼鏡製造公司Marcolin所生產，女性太陽眼鏡受到星座系列（Constellation）靈感所啟發，將星座經典的扣爪設計融入眼鏡細節；同時並有著柔美風格的飛行員（Aviator）鏡框，搭配double bridge式設計，側邊再將Constellation的經典表殼設計當成微型裝飾，具有高辨識度；男性同樣擁有飛行員式太陽墨鏡，但鏡片形狀更為方正俐落，部分鏡片側邊再印上OMEGA字樣。

百年靈（Breitling）則發了最新表款Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise，表款充滿陽光夏日氛圍，共有4種不同面盤顏與一只特別版彩虹時標特殊款。這個季節限定的女士「膠囊系列」將採限時、接單生產，並採用夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵的色調，每一只都均搭配了同色系表圈、表面和表帶。