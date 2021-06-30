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預約夏日派對時光 Breitling、OMEGA夏日配件新亮相

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
五款腕表皆使用經瑞士官方天文台認證的百年靈10型機芯，動力儲存約42小時，防水深度也達100米。圖 / 百年靈提供。
五款腕表皆使用經瑞士官方天文台認證的百年靈10型機芯，動力儲存約42小時，防水深度也達100米。圖 / 百年靈提供。

每到夏天，相對輕薄的衣服，讓肢體得以更高程度展現，連帶手表、太陽眼鏡、飾品，也成為全身造型的風格關鍵。一向製造高級手表、並以通過METAS大師天文台認證的歐米茄（OMEGA）近日發表全新2021年春夏太陽眼鏡，合計23款男性與女性款式，為夏日的全身造型穿搭，再添話題亮點。

全新系列的太陽眼鏡，是委由義大利專業眼鏡製造公司Marcolin所生產，女性太陽眼鏡受到星座系列（Constellation）靈感所啟發，將星座經典的扣爪設計融入眼鏡細節；同時並有著柔美風格的飛行員（Aviator）鏡框，搭配double bridge式設計，側邊再將Constellation的經典表殼設計當成微型裝飾，具有高辨識度；男性同樣擁有飛行員式太陽墨鏡，但鏡片形狀更為方正俐落，部分鏡片側邊再印上OMEGA字樣。

百年靈（Breitling）則發了最新表款Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise，表款充滿陽光夏日氛圍，共有4種不同面盤顏與一只特別版彩虹時標特殊款。這個季節限定的女士「膠囊系列」將採限時、接單生產，並採用夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵的色調，每一只都均搭配了同色系表圈、表面和表帶。

風格也許簡約輕快，但百年靈並未忘記對精準精密的追求，表款皆使用經瑞士官方天文台認證的百年靈10型機芯，動力儲存約42小時，防水深度也達100米；生活風水、海灘、遊艇、自由潛水？游刃有餘。目前該系列預計將在7月到貨，一般款訂價約13萬7,000元，而彩虹時標特殊款則為14萬2,000元。

部分太陽鏡片上並印上OMEGA字樣，對OMEGA忠實粉絲而言，是腕表以外，更輕鬆入手的夏日風格單品。圖 / 歐米茄提供。
部分太陽鏡片上並印上OMEGA字樣，對OMEGA忠實粉絲而言，是腕表以外，更輕鬆入手的夏日風格單品。圖 / 歐米茄提供。
季節限定的百年靈女士「膠囊系列」Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕表，採用夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵的色調，輕快時髦。圖 / 百年靈提供。
季節限定的百年靈女士「膠囊系列」Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕表，採用夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵的色調，輕快時髦。圖 / 百年靈提供。
淚滴型鏡片的「飛行員（Aviator）」太陽眼鏡，是經典的風格之選。圖 / 歐米茄提供。
淚滴型鏡片的「飛行員（Aviator）」太陽眼鏡，是經典的風格之選。圖 / 歐米茄提供。
百年靈，Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕表彩虹橘色款，14萬2,000元。圖 / 百年靈提供。
百年靈，Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕表彩虹橘色款，14萬2,000元。圖 / 百年靈提供。
部分鏡框採用醋酸纖維鏡框並搭配金屬鏡臂，產生質地與顏色光澤的雙重反差。圖 / 歐米茄提供。
部分鏡框採用醋酸纖維鏡框並搭配金屬鏡臂，產生質地與顏色光澤的雙重反差。圖 / 歐米茄提供。
OMEGA全新系列的太陽眼鏡，是委由義大利專業眼鏡製造公司Marcolin所生產，男女款式共計21款新品。圖 / 歐米茄提供。
OMEGA全新系列的太陽眼鏡，是委由義大利專業眼鏡製造公司Marcolin所生產，男女款式共計21款新品。圖 / 歐米茄提供。

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