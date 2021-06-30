泡芙控必吃！全聯聯名beard papa’s推5款卡士達甜點

長時間待在家，更要為自己打造生活儀式感，為防疫生活舒緩壓力、增添樂趣。全聯We Sweet首度與日本泡芙專賣店beard papa’s合作「卡士達甜點大賞」，將於7月2日至7月29日登場，共推出5款聯名甜點，皆採用beard papa’s經典卡士達內餡，以獨家配方特製而成，一口咬下，綿密細緻口感迸出香草籽濃郁風味，超級療癒！

喜愛泡芙的民眾，對日本泡芙界的經典品牌beard papa’s肯定不陌生，此次全聯We Sweet × beard papa’s聯名甜點，一口氣上市5款新品，「巨大卡士達杯」以牛奶調和而成的滑順卡士達內餡，佐以鬆軟的湯種蛋糕，口感超滿足。女孩兒們不能錯過的還有「舒芙蕾卡士達布丁」，滑順軟嫩的布丁，拌入卡士達內餡，搭配底層的焦糖醬，碰撞出最美妙的滋味。

「卡士達千層」則有著濃醇的香草卡士達內餡，搭配千層餅皮，風味滑順可口。而經典不敗的「卡士達瑞士捲」，鬆軟綿密且帶有蛋香味的戚風蛋糕，捲入香草卡士達內餡，也是定番必吃款。另外，Q彈外皮搭配香草卡士達製成的「卡士達大福」，小巧尺寸冰冰吃超美味。