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這雙LEGO聯名Superstar潮鞋真的可以穿！adidas Originals精準重現經典積木元素

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals X LEGO聯名限定系列鞋5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals X LEGO聯名限定系列鞋5,290元。圖／adidas Originals提供

不久前，樂高（LEGO）才曝光了與adidas Originals的聯名系列，收藏等級的Superstar積木組合，引起熱烈討論。現在，輪到adidas Originals出手，推出了帶有LEGO積木元素的潮鞋，同樣讓鞋迷關注。

今年7月可說是「樂高月」因為除了LEGO的收藏等級的Superstar積木組合要上市之外，延續同樣概念的adidas Originals聯名Superstar鞋，也將於7月底接力登場。這雙鞋外觀延續經典黑、白配色的鞋身，以立體的樂高積木的外型來至點綴鞋側的經典三條線設計、同時招牌的貝殼鞋頭與鞋跟標誌，也融入了趣味性的設計特點。鞋面縫線也以幾何呈現樂高積木拼接形式，adidas Originals透過精準的細節處理，讓原本的小白鞋多了復古感；鞋舌上的金色三葉Logo成為獨特外觀上最吸睛的亮點之一，也是Superstar鞋能歷經50年而不衰的原因。

ASICS與戶外休閒品牌CHUMS跨界的系列服飾與鞋款，強調「舒適、樂趣、品質」理念。圖／ASICS提供
ASICS與戶外休閒品牌CHUMS跨界的系列服飾與鞋款，強調「舒適、樂趣、品質」理念。圖／ASICS提供

話題聯名還有ASICS與戶外休閒品牌CHUMS跨界的系列服飾與鞋款，強調「舒適、樂趣、品質」理念，並以紅色為主調進行設計。其中AARON鞋款運用左右不對稱的手法，將具有辨識度的品牌標誌以滿印的形式與鞋款結合，配合耐磨橡膠大底，詮釋CHUMS戶外美學和實用主義。此次聯名同步釋出童裝款式，包含童鞋CORSAIR MINI除採用方便穿脫的魔鬼氈，在鞋跟上巧妙地融入ASICS LOGO、CHUMS等元素，賦予鞋款趣味感的面貌。

ASICS與CHUMS聯名系列AARON CH CN鞋2,380元。圖／ASICS提供
ASICS與CHUMS聯名系列AARON CH CN鞋2,380元。圖／ASICS提供

ASICS與CHUMS聯名系列T恤1,190元。圖／ASICS提供
ASICS與CHUMS聯名系列T恤1,190元。圖／ASICS提供

ASICS與CHUMS聯名系列短褲1,290元。圖／ASICS提供
ASICS與CHUMS聯名系列短褲1,290元。圖／ASICS提供

adidas Originals X LEGO聯名限定系列鞋的細節，都有滿滿積木元素。圖／adidas Originals提供
adidas Originals X LEGO聯名限定系列鞋的細節，都有滿滿積木元素。圖／adidas Originals提供

樂高 adidas

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