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這可能是地表最美防護衣！超夢幻配色顛覆刻板印象

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
iROO推出升級版「繽紛衣」，材質具有微防潑水、舒適透氣、更輕量，搭配抗UV防飛沫的加長型防護帽簷，提升防護效果。圖／iROO提供
iROO推出升級版「繽紛衣」，材質具有微防潑水、舒適透氣、更輕量，搭配抗UV防飛沫的加長型防護帽簷，提升防護效果。圖／iROO提供

新冠肺炎三級警戒延長，讓許多消費者除了把口罩、護目鏡當作外出時標準配備。更甚者會準備「防護衣」來應對，然而市面多數設計都以機能性考量，因此多有彷彿穿上實驗衣的感受，讓不少愛漂亮的人卻步。因此，時尚品牌iROO順勢推出「繽紛衣」，除了具備了阻隔效果，還採用夢幻粉嫩配色，堪稱是地表最美的防護衣。

在去年，iROO就推出過第一代的繽紛衣，不過當時台灣疫情相對穩定，所以並沒有造成熱烈討論。但今年再推出升級版，材質具有微防潑水、舒適透氣、更輕量，搭配抗UV防飛沫的加長型防護帽簷，大大提升防護效果。除了可阻擋99%的紫外線，更使用了微光療原料，不僅能將太陽光的紫外線阻擋在外，還能轉換為對肌膚的有益光線，保持肌膚的光澤與水分。不僅如此，為了改變消費者對於「防護衣」的刻板印象，iROO還加入了蜜桃粉、雪酪綠和粉彩紫等粉嫩新色，既受女性消費者喜愛，又提供了清涼視覺感。

iROO第二代「繽紛衣」為改變消費者對於「防護衣」的刻板印象，加入了蜜桃粉、雪酪綠和粉彩紫等粉嫩新色。 圖／iROO提供
iROO第二代「繽紛衣」為改變消費者對於「防護衣」的刻板印象，加入了蜜桃粉、雪酪綠和粉彩紫等粉嫩新色。 圖／iROO提供

而針對後防疫新生活，織本主義（WEAVISM）也觀察到在家工作的著裝需求，提供了可快速變裝的拉鍊式襯衫，完全無需扣釦子，只要3秒就可以穿好開始視訊，會議結束再2秒脫掉解放，效率又方便。 不得以需要外出時，則有立體多袋防潑水連帽外套，透過多口袋機能設計可放酒精、備用口罩、防疫小物等，需要用時馬上拿到無需翻背包拿取。

織本主義立體多袋防潑水連帽外套，透過多口袋機能設計可放防疫小物，需要用時馬上拿到無需翻背包拿取。圖／WEAVISM提供
織本主義立體多袋防潑水連帽外套，透過多口袋機能設計可放防疫小物，需要用時馬上拿到無需翻背包拿取。圖／WEAVISM提供

織本主義立領透氣拉鍊襯衫3,984元。圖／WEAVISM提供
織本主義立領透氣拉鍊襯衫3,984元。圖／WEAVISM提供

iROO繽紛衣外套＋曬不黑字母T恤1,880元。 圖／iROO提供
iROO繽紛衣外套＋曬不黑字母T恤1,880元。 圖／iROO提供

iROO長版繽紛衣外套2,880元。 圖／iROO提供
iROO長版繽紛衣外套2,880元。 圖／iROO提供

iROO繽紛衣外套＋曬不黑字母T恤1,880元。 圖／iROO提供
iROO繽紛衣外套＋曬不黑字母T恤1,880元。 圖／iROO提供

iROO長版繽紛衣外套2,880元。 圖／iROO提供
iROO長版繽紛衣外套2,880元。 圖／iROO提供

iROO繽紛衣外套＋曬不黑字母T恤1,880元。 圖／iROO提供
iROO繽紛衣外套＋曬不黑字母T恤1,880元。 圖／iROO提供

紫外線 口罩

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