蔘府有請，一起來場辦桌的尋根之旅！

圖 / 蔘利商號

「蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾兒、燒花鴨、燒雛雞、燒子鵝、鹵豬、鹵鴨、醬雞、臘肉、松花小肚兒、晾肉、香腸兒、什錦蘇盤、熏雞白肚兒、清蒸八寶豬......」

大家是不是聽過這段展現中國滿漢全席有名的相聲貫口「報菜名」，如果換成台菜宴席的版本「烏魚子、果子、破布子炊魚、魚翅羹、白塹雞、布袋雞、菜脯雞、參仔烏骨雞、西滷肉、魷魚螺肉蒜、煙腸熟肉、紅蟳米糕、鰻魚米糕、金錢蝦餅、金銀燒豬......」有沒有別有番台式滋味？

繼說「小吃」的桌遊「夜市人蔘」後，設計團隊再次推出說「宴席」的遊戲「報菜名」。遊戲以19世紀歐洲遊戲「Happy familly」為靈感，過程中主要以說菜名的方式互動。玩家們會更了解當時官場高級的「酒家料理」，考驗總鋪師的「手路菜」，有錢人才吃得到的「阿舍菜」，更重要的，是與你的人生好友歡度輕鬆的時光。「報菜名」用一本書與一個遊戲，和大家一起品嚐，屬於台灣的人生派對！

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從出生到出山，街頭到巷尾，用書與遊戲打包辦桌文化

辦桌乘載華人圈裡人生各階段重要的大小事，婚喪喜慶的文化派對，無論婚喪喜慶廟、廟會祭祀都要來場轟轟烈烈、熱熱鬧鬧，比氣勢拼人場的美食總動員。在大街小巷的辦桌宴席文化可溯自清朝時期的台灣移民社會，人們見證了有錢就任性，有人緣就有場子的年代。 這次設計團隊想讓玩家來一趟充滿辦桌風情的旅程，書中將會介紹：為何辦桌又叫「黑松大飯店」；「總舖師與水腳」；尾牙桌上的「雞頭」；消失的職業「那卡西」；阿北們的助興之道「台灣拳」；懶人的創意「中式轉盤」；當年替漁民帶來滿滿財富「烏金」的烏魚子；辦桌菜中打頭陣的「中式拼盤」；囍宴裡比新人還受歡迎的「花好月圓」；華人的「打包文化」；耗時耗力的「手路菜」有哪些，總之，遊戲每道料理攏總厚伊包起來啦！

42道臺灣佳餚，6種來亂的文化牌，改編自歐洲的歡樂桌遊，你最好有一點偵探般的推理能力...

遊戲的卡牌中，將菜色分成台灣常見的七種宴席（囍宴、壽宴、尾牙宴、闔家宴、滿月宴、新居宴、慶功宴），每種宴席菜單中，會有六道菜組成，當局玩家依照手中「宴席牌」下方的菜單詢問任一玩家是否有你想要的「某宴席的某菜名」（問：「OOO，你有沒有「囍宴」的「花好月圓」？」），如果成功猜中對方手中的「宴席牌菜色」，被詢問者須誠實交出該張「宴席牌」給當局玩家，然後，當局玩家可以以此方式繼續向任一玩家要牌，直到失敗換下一位。

玩得更有「聲」有色！

團隊更將遊戲中出現的「文化功能牌」加入有聲台語濾鏡，玩家只要拿出遊戲中的「文化功能牌」，無需下載新的App，只要開啟手機中instagram，在「蔘利商號」的粉絲頁面進入IG濾鏡的單元並開啟聲音，點選按鈕後就可以聽到專業配音達人邱哥(邱展文)用流利又道地的台語為大家帶來卡牌背後的小介紹，不管未來在哪裡，只要打開遊戲就能一起透過聲音進入熱鬧的台灣宴席世界！

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