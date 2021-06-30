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手刀快換！全聯「KAKAO FRIENDS電烤盤」獨家首發

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
爽爽大公仔LED風扇，共有8款，隨機出貨不可挑款。圖／全聯福利中心提供
爽爽大公仔LED風扇，共有8款，隨機出貨不可挑款。圖／全聯福利中心提供

氣溫日漸飆高，即使待在家也可以感受到熱度持續襲來，備齊飲料、冰品抗暑可不能少。全聯福利中心宣布再度與「KAKAO FRIENDS」合作，推出飲料冰品積分樂活動，5大類共15款超Q萌好物，包含「爽爽大公仔LED風扇」、「拍拍感應燈」、「日日好時光」、「搖擺USB涼風扇」，以及肯定被秒殺的全球獨家首發「Ryan萊恩多功能電烤盤」等，療癒又兼顧實用性，每款都必收！

7月2日起至9月30日期間，會員只要持福利卡購買飲料、冰品（不含PXGo!、小時達/外送、酒類及冷藏乳製品、豆漿/米漿、燕麥/五穀飲），單筆每滿40元即可獲得1積分，只要使用3積分或8積分就可加價換購商品1款。

其中，首推肯定被秒殺、防疫居家自煮生活必備的「Ryan萊恩多功能電烤盤」，除烤盤上蓋把手以可愛趣怪Ryan大頭造型呈現，還附有燒烤盤、多用途烤盤各1個，以及多段溫控可炒、煎、烤，不論想炒麵還是煎魚，甚至做鬆餅等多樣化料理，實用度破表，只需用8積分加價1,490元，或用3積分加價1,790元就能帶回家，CP值超高。

夏天必備的輕巧涼爽好物，還有桌上型的「搖擺USB涼風扇」，共有萊恩、啵啵桃2款選擇，用8積分加價399元就能換購1款，3段風速切換，採用USB充電，停電也不怕。另外，「爽爽大公仔LED風扇」則是8月13日起開放預購，共有8款隨機出貨，擺放時是造型公仔，按壓按鈕頭部打開會出現小風扇，且底部附有LED燈更增添實用性，只需8積分加價99元就能換購一款。

想要讓Q萌角色陪你在家防疫，軟Q觸感的「拍拍感應燈」，只要輕輕一拍就能開關燈，還可3段式調節亮度， 8積分加價199元就能帶回家。而「日日好時光公仔時鐘」同樣有萊恩跟啵啵桃2款，公仔頭部附彈簧可撥動，燈罩還有蓄光效果暗處可發光，不論是放在家裡還是辦公室都適合，只要用8積分加價299元即可輕鬆入手。

而針對夏天必備的消暑飲料與冰品，全聯也祭出促銷價6.9折起優惠，包含防疫期間人氣紅不讓的「義美紅豆牛奶冰棒」，以及限量新上市、將經典桂冠湯圓大變身的4款「桂冠冰菓室冰淇淋」、「WA!COOKIES」系列新品，7月16日還會再獨家推出「這一小鍋-麵茶雪糕」聯名冰品等，口味都新奇有趣，喜愛嚐鮮的消費者千萬別錯過。

全球獨家首發必換款「Ryan萊恩多功能電烤盤」，除烤盤上蓋把手以可愛趣怪Ryan大頭造型呈現，還附有燒烤盤、多用途烤盤各1個。圖／全聯福利中心提供
全球獨家首發必換款「Ryan萊恩多功能電烤盤」，除烤盤上蓋把手以可愛趣怪Ryan大頭造型呈現，還附有燒烤盤、多用途烤盤各1個。圖／全聯福利中心提供
全聯推出「KAKAO FRIENDS夏日涼感愛情」飲料冰品積分樂活動，5大類共15款超Q萌「KAKAO FRIENDS」聯名商品款款必收。圖／全聯福利中心提供
全聯推出「KAKAO FRIENDS夏日涼感愛情」飲料冰品積分樂活動，5大類共15款超Q萌「KAKAO FRIENDS」聯名商品款款必收。圖／全聯福利中心提供
「日日好時光公仔時鐘」（左）設有鬧鐘與日期功能，啵啵桃公仔頭部附彈簧可撥動。圖／全聯福利中心提供
「日日好時光公仔時鐘」（左）設有鬧鐘與日期功能，啵啵桃公仔頭部附彈簧可撥動。圖／全聯福利中心提供
抗暑必備桌上型「搖擺USB涼風扇」，有萊恩、啵啵桃2款選擇，可上下調整亦可自動左右搖擺。圖／全聯福利中心提供
抗暑必備桌上型「搖擺USB涼風扇」，有萊恩、啵啵桃2款選擇，可上下調整亦可自動左右搖擺。圖／全聯福利中心提供
呆萌萊恩這次化身軟萌觸感「拍拍感應燈」（左），輕輕一拍就能開關燈，還可3段式調節亮度。圖／全聯福利中心提供
呆萌萊恩這次化身軟萌觸感「拍拍感應燈」（左），輕輕一拍就能開關燈，還可3段式調節亮度。圖／全聯福利中心提供
「拍拍感應燈」只要輕輕一拍就能開關燈，還可3段式調節亮度，自由調整光線。圖／全聯福利中心提供
「拍拍感應燈」只要輕輕一拍就能開關燈，還可3段式調節亮度，自由調整光線。圖／全聯福利中心提供

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