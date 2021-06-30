來吃素！全家攜手「上善豆家」推獅子頭燴飯、麻花拌麵

根據東方線上調查指出，受疫情影響有4成民眾更關注身體健康，開始調整飲食習慣、注重營養均衡，全家便利商店看好追求健康飲食族群漸增，再度攜手人氣蔬食餐廳「上善豆家」推出蔬食新品，主打加入植物肉的「梅干獅子頭燴飯」及「麻花拌麵」，還有輕食類的「蕃茄油醋沙拉」，同時針對居家自煮需求，全台200間門市販售生鮮蔬菜、「全+1行動購」也持續推出蔬菜箱。全家便利商店App本周五前將再推出「蔬食地圖」新功能，遵循友善食光地圖模式，透過App就能查詢各門市販售的蔬食商品品項與數量，且依照各種素食類型區分，不怕到店撲空。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，繼4月份與文青系蔬食「上善豆家」聯手開發多樣化的鮮食商品，以人氣拌醬入料、通過Clean Label少添加標示認證受到肯定，帶動相關品群業績成長1～2成，其中「牛蒡黑秈飯糰」最熱銷，創下每分鐘賣出3個的佳績。即日起再推出3款聯名新品，加入植物肉的特色主食與輕食沙拉，提供蔬食者更方便、多元的外食選擇，該系列商品皆使用紙質餐盒，預估今年可減少10噸塑膠重量。

「上善豆家」聯名系列主打少添加、配菜均衡、特色調味，「梅干獅子頭燴飯」以素獅子頭搭配滷大白菜、筍片與梅干菜，再淋上梅干醬汁，展先創新的傳統滋味，屬於蛋奶素，售價95元；「麻花拌麵」運用全素麵條，搭配烤豆包和榨菜素肉絲，淋上香濃花椒麻醬和秘製微酸醬汁，香麻爽口，屬於蛋素商品，售價89元；「蕃茄油醋沙拉」（全素－非素食專用產線）以葡萄醋及橄欖油調配的油醋醬，搭配蕃茄和6種蔬菜，售價89元；「麻油薑紅藜炒飯」、「麻油娃娃蔬菜湯」、「牛蒡黑秈飯糰」也持續販售中，即日起至7月27日以MyFamiPay或Fami錢包支付上善豆家系列商品可享88折優惠。

此外，全家便利商店「媽媽煮藝」系列持續販售近10款的素食冷凍小吃，並提供近40款的生鮮蔬菜商品於全台約200間門市販售。「全+1行動購」每日上午也限量開賣小家庭規格的「玉美蔬菜箱」，有10種蔬菜商品，售價499元；「潤康生機蔬菜箱」共有9種蔬菜，售價459元；包含葉菜、根莖、瓜果、辛香的「鮮食主意－蔬菜家庭箱」售價369元，蔬菜箱皆採新鮮冷藏配送到店，讓民眾能夠就近採買。

全家便利商店App本周五前將再推出「蔬食地圖」新功能，以門市可販售的冷凍食品、冷藏鮮食、常溫麵包等近百種的蔬食商品，運用全素、植物五辛素、蛋素、奶素、蛋奶素等5種素食分類，也包含截切水果，方便消費者一鍵查詢各店所販售的蔬食商品與數量。