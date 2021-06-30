真力時Chronomaster Original 最接近經典A386的現代版
瑞士製表品牌真力時（ZENITH）於瑞士時間6月29日於雲端發表品牌最新一波新表。線上記者會由瑞士總廠研發部門主管Romain Marietta主持並與台灣的瑞士高級製表基金會學院認證培訓師（Certified Trainer Fondation Haute Horlogerie）陳毓鴻（Henry CHEN）對談，透過最新Chronomaster Original腕表，回顧並前瞻品牌過去、現在、未來的製表方向。
本季最新力作Chronomaster Original腕表，外觀完美復刻真力時於1969年推出的經典A386腕表，是首批搭載革命性El Primero機芯的精鋼表款之一，亦是世界上第一款的整合式高振頻自動上鍊計時機芯。
復刻新作的亮點在於完美保留迷人的經典外觀的同時，為經典機芯升級，是50年來持續改良精進的技術結晶：21世紀最新版本的El Primero機芯，型號為El Primero 3600，振頻高達5赫茲（36,000次/小時），結合了精準至1/10秒顯示的計時功能，動力儲存延長至60小時，藍色導柱輪尺寸較舊款加大，並具備停秒功能。
Chronomaster Original腕表的外觀則幾乎是99%與原型A386完全相同：38毫米圓形無表圈精鋼表殼、配凸面弧形藍寶石鏡面、幫浦式計時按把、4:30位置的梯形日期視窗、結合放射狀打磨和拋光技術刻面的表耳。最重要的無疑是經典的灰藍色調三色計時盤。因為新增加了1/10秒計時功能，表盤上外緣測速刻度改為1/10秒計時刻度，讓中央1/10秒計時指針每10秒在表盤上旋轉一圈，為能精準讀時，原始A386腕表的槳形秒針改為筆直的紅色漆面指針。
除了與1969年原始A386腕表相同的精鋼配三色計時盤款式，Chronomaster Original腕表亦提供精鋼表殼配黑色表盤與銀色計時盤的「反相貓熊」款式；這兩種面盤都分別可選擇搭配小牛皮革表帶，或是則經過重新設計的實心精鋼表鍊。同時經典的三色計時盤亦有18K玫瑰金的貴金屬款表殼可供選擇。
品牌表示，自El Primero機芯50隻週年開始，腕表的設計研發就趨向於以復刻為主，但同時也在技術上求新、並在配色上陸續推出符合當今配戴趨勢的款式；今年Chronomaster系列也將陸續推出包括專為女士設計的不同版本。
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