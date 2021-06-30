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許路兒拎限量款BURBERRY散發英倫風 林映唯古靈精怪拍照是哪招
BURBERRY的Olympia堪稱當季的大熱包款，除了之前在多個城市舉辦快閃店之外，也成為明星刷社群的熱門手袋，許路兒、林映唯、李沐也分別演繹了只有快閃店才有的限量色，相當搶眼。
Olympia迷你鍊帶包的尺寸，在許路兒的實測下表示「我的pro max和長夾都可以同時輕鬆的放進去耶，兼具實用的小包」，還表白第一眼就被金色鍊帶吸引，她以深色針織衫詮釋限量拓帕石藍款，側身照片帶有英倫風的色澤，氣質優雅；李沐則是淘氣的將金盞花黃色迷你金鍊Olympia包背在胸前，展現包款的輕盈精巧；林映唯拍照風格總是很有個人特色，她拎著也是限量的沼澤綠色系列，展現俏皮的模樣；郭源元則是展現經典款的穿搭造型。
每只Olympia手提包從打版到整飾，都經由義大利工匠以專業技藝完成，外型纖窄硬挺，細節處以鍍金金屬配件銘刻BURBERRY商標；材質來自兩款歐洲頂級製革廠，每個包款運用二十多種獨立的光滑皮革或柔軟皮革裁片構成，弧形結構來自獨特的木塊手工塑型，半月型輪廓側邊以三層塗漆加強保護，講求在歲月的洗禮之下歷久彌新。
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