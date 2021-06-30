7-11首度攜手2大電子票證推5大支付滿額折活動

疫情期間鼓勵低接觸支付消費，7-ELEVEN自去年6月便整合集團資源，策動icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付優惠活動，有效提升非現金支付占比、6月甚至創下單日突破50%的歷史新高。7月2日起3大支付首度結合悠遊卡、一卡通等2大電子票證，7月每逢周五、六、日邀請5大支付1,800萬名用戶到7-ELEVEN門市消費，購買指定商品結帳金額滿150元立享88折優惠，補給物資可先打電話到7-ELEVEN門市預約外帶。

趁5大支付優惠活動期間到7-ELEVEN購買CITY系列指定品項折上加折、更划算，7月2日至7月4日7-ELEVEN推出4大CITY系列指定品項優惠，包括特大冰美式3杯150元、冰燕麥拿鐵（中杯）3杯150元、冰精品拿鐵2杯150元、西西里風檸檬氣泡咖啡（特大杯）2杯150元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付還能享有88折優惠，以上品項不提供線上寄杯。

OPEN錢包將於7月1日起正式導入博客來網路書店線上支付，累計共15大通路皆可使用OPEN錢包支付，7月1日至9月30日OPEN錢包整合銀行資源加碼推出消費綁定指定信用卡可享最高達10% OPEN POINT回饋，不定期於跨界合作通路推出快閃回饋活動。