爆紅YOASOBI樂團跨界UNIQLO 網：對不起了錢錢！我真的需要那酷東西

YOASOBI樂團2019年成軍，就以一首神曲《夜に駆ける（向夜晚奔去）》橫掃各大串流平台爆紅，更受邀登上2020年的紅白歌合戰，被日媒稱為「現象級」新人。UNIQLO相中其高人氣，因此聯名推出中性UT系列，消息一曝光，粉絲就直呼「我的天！等好久好怕不會出」、「對不起了錢錢！我真的需要那酷東西」。

雙人音樂組合YOASOBI以「將小說音樂化」特殊創作方式，搭配輕快旋律與充滿故事性的歌詞，迅速在網路爆紅。所以，此次與UNIQLO合作的UT系列，設計就結合MV圖案與歌曲靈感的小說段落，使用了YOASOBI的「向夜晚奔去」、「春紫苑」、「或許」、「群青」等六首經典歌曲，以及受到粉絲喜愛的特別版MV歌曲「三原色」為靈感。透過鮮明的色彩，提供全系列共7款的中性設計，以及童裝款。值得一提的是YOASOBI兩人除了親自演繹之外，為紀念合作，還宣布加碼7/4下午五點在YouTube舉辦免費Sing Your World線上演唱會。

而H&M也有聯名新品，此次與有著繁複華美又不失率性風格、精湛工藝剪裁而聞名的美國加州女裝品牌Brock Collection攜手。 聯名系列也延續了Brock Collection摩登浪漫主義風格，將隨興街頭風與復古風情融合，打造出華麗而不落俗套的精緻設計。設計師利用田園花卉圖案、繫帶式肩帶和胸衣細節凸顯製作工藝，並將柔美的輪廓設計與丹寧布料搭配，塑造帶來強烈的反差視覺效果，呈現匠心別具的都市摩登風範。

UNIQLO聯名YOASOBI UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名YOASOBI UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名YOASOBI UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名YOASOBI UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

H&M聯名Brock Collection系列細帶印花洋裝999元。圖／H&M提供

H&M聯名Brock Collection系列印花長袖洋裝1,299元。圖／H&M提供

H&M聯名Brock Collection系列牛仔褲999元。圖／H&M提供

H&M聯名Brock Collection系列綁帶印花洋裝1,499元。圖／H&M提供

H&M聯名Brock Collection系列細帶印花長洋裝1,499元。圖／H&M提供