第一次參賽就上手！ WAT獲2021 ISC 1金4銀1銅

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有「烈酒界的奧斯卡」之稱的ISC國際烈酒競賽，日前正式公布第26屆獲獎名單，WAT銳不可擋，首度參賽報名調酒類別6款酒品全數上榜，一舉拿下1面金牌、4面銀牌及1面銅牌。

本次榮獲金牌的「大人味的紅豆奶油捲雞尾酒」以及3款銀牌酒品「紅心芭樂雞尾酒 」、「貴妃鐵觀音雞尾酒」、「凍檸茶雞尾酒」，皆為品牌暢銷商品。另外2款得獎酒品，銀牌「紫蘇雞尾酒」及銅牌「杏仁炭焙烏龍雞尾酒」，目前尚未對外正式販售，預計將於今年第三季上市。

此次WAT從調酒類競賽作品中脫穎而出，身為調酒師的品牌創意長邱文駿（Jun），無疑是最佳推手：「這次參賽的6款酒品，特意選擇了西方人較少接觸的台灣茗茶與水果，例如鐵觀音、烏龍茶、杏仁茶、烏梅、荔枝和紅心芭樂……等研發入酒。目的是讓外國評審在盲評時有驚豔且出乎意料的口感韻味。這次得獎是很難得的經驗，未來參賽會持續運以台灣水果、植物、茗茶入酒，讓評審喝出創意與巧思，並運用更多好的基酒，展現製酒工藝。」

獲得金牌殊榮的「大人味的紅豆奶油捲雞尾酒」，是WAT在2020年與米其林一星餐廳IMPROMPTU聯手研發推出。這款以紅豆點出前段風味，中段潛藏泥煤滋味，並逐漸湧上煙燻、烏梅與巧克力，再透過耗時耗心力的澄清工法去除雜質與澀感，才能將現調雞尾酒的滑順口感的完美呈現並且裝瓶。本款酒品也是6款得獎作品中製程最複雜細緻的一款雞尾酒。

獲得銀牌的「WAT 紅心芭樂雞尾酒」是以台灣人吃桌菜必備的芭樂汁為發想，和米其林一星餐廳金蓬萊聯名推出，除了運用玫瑰天竺葵與生薑增加層次、凸顯菜色中的辛香配料，同時加入四季春茶達到解膩效果，適合配上炸、烤等手法的重口味台菜。

此外，兩面銀牌酒品也是WAT熱銷酒款，「貴妃鐵觀音雞尾酒」保留貴妃荔枝的果肉滋味，混合鐵觀音特有煙燻木質香氣，在圓潤茶韻之中品嘗柔軟甜美；「檀島凍檸茶雞尾酒」以正港「撞」「焗」手法沖煮錫蘭紅茶，加入現切檸檬的清新香氣，佐以白蘭地增添微醺感。

WAT品牌創辦人趙欣榮表示，從品牌創立之初就堅持原料品質，以創意跨界、解構再重組的新式調酒為品牌精神。「今年首次參加ISC便獲得1金4銀1銅的優異成績，不僅是WAT雞尾酒品質的肯定，也是因為品牌有信念，有堅持，所成就的結果。」

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