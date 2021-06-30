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洗髮也要愛地球！日本品牌洗沐新品有故事，抗臭又環保

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DEOCO白泥淨味洗髮乳／ 350ml／649元。圖／DEOCO提供
DEOCO白泥淨味洗髮乳／ 350ml／649元。圖／DEOCO提供

不管各種紛紛擾擾，每天的沐浴時光，總是讓人很享受，可以洗去身上、頭髮的髒污，更能代表更愛自己，兩大日本品牌都推出洗髮的新品或新包裝，為每日清潔增添不同的新風格。日本簡約風格的BOTANIST洗潤系列，換上環保包裝，能夠愛地球；而一上市就賣翻的淨味品牌DEOCO，則推出洗、潤髮乳，讓頭皮不散發異味更清香。

BOTANIST推出NEW BOTANIST全新系列，經典洗潤系列全新升級，特別是包裝瓶，原先使用石油原料製造的一般塑膠，現在換成將甘蔗萃取物製成生物原料，爾後創造的瓶裝，並改良圓弧設計，呈現流線感，整體製程減少碳排放。

而5種植物精萃的5款系列產品，從花香到果香都有，滋潤系列以橄欖葉萃取為基底，調和杏花茉莉花洗髮精與蘋果莓果潤髮乳組合；清爽系列將檸檬草萃取調和青蘋果玫瑰洗髮精與蘋果莓果潤髮乳組合；受損護理系列以貝殼姜葉萃取為基底，調和鳶尾花小蒼蘭洗髮精與牡丹莓果潤髮乳組合；髮肌淨化系列以迷迭香為基底，調和萊姆綠葉洗髮精與葡萄柚鼠尾草潤髮乳組合；彈潤蓬鬆系列以檸檬馬鞭草萃取為基底，調和牡丹橙花洗髮精與西洋梨洋甘菊潤髮乳組合。

由日本樂敦製造推出，強調淨味的DEOCO，之前先推出沐浴乳，在日本與台灣都賣到缺貨，也新推出DEOCO白泥淨味洗髮乳、潤髮乳，在日本一上市就拿下日本Amazon新發售洗髮乳排行榜冠軍。

根據品牌調查，熟齡女性的頭皮，也容易散發異味，DEOCO白泥淨味洗髮乳含有白泥配分，有效抑菌成分IPMP，能吸附多餘油脂與洗淨頭皮，也添加Lactone清爽甜香，讓頭皮到頭髮，都散發出如少女的蜜桃與椰子香氣。

NEW BOTANIST全新系列洗潤商品／各550元。圖／BOTANIST提供
NEW BOTANIST全新系列洗潤商品／各550元。圖／BOTANIST提供
NEW BOTANIST全新系列洗潤商品／各550元。圖／BOTANIST提供
NEW BOTANIST全新系列洗潤商品／各550元。圖／BOTANIST提供

洗髮 日本 品牌

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