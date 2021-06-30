芒果外銷中國大陸銳減逾5成 農委會估因採購消費力下降

今年芒果超產近三成，農委會表示，外銷訂單大減，農委會表示，到6月28日為止，今年整體芒果果外銷比去年同期少18%，其中，中國大陸訂單大減逾五成，農委會推估是消費力降低所致。

根據農糧署統計，到6月29日為止，芒果外銷出口到各國總量為 3900.12 公噸，其中賣去香港最多，有1733.39公噸，其次是中國大陸878.58公噸，大韓民國685.91公噸，日本518.43公噸，新加坡63.34公噸，澳洲10.15公噸。

農委會國際處長林家榮表示，整體外銷跟去年同期相比減少18%，中國大陸採購減少52%，主要在於購買力下降，中國大陸對於整體水果的消費力不減，但對於高價水果的消費比較少，比如台灣芒果、進口的櫻桃等等消費降低，因此少購買所致。

他表示，但跟去年同期相比，我國芒果外銷其他國家是增加的，比如賣到韓國增加20%，去日本增加62%，芒果外銷主要的季節在於6、7月，台南芒果是7月開始盛產，期望7月份芒果外銷會迎頭趕上。

林家榮說，中國大陸是芒果排名前三的外銷市場，雖然依賴度並不如鳳梨、鳳梨釋迦這麼高，但確實今年減少了五成，其他如日本外銷有比較大幅度的增加，仍不足以彌補中國大陸減少的量，只能先開拓其他的市場。

南部某貿易商表示，因為疫情關係，運費大漲，過去空運芒果每公斤運費30多元，但現在已經漲到100多元，海運維持70元，因此不少貿易商改走海運外銷，但海運船期不正常，可能六七天、甚至十多天才到，增加風險；若以一箱5公斤芒果加上800克的紙箱，5.8公斤一箱芒果，現在空運費用超過600元，但海運仍是70元固定，一箱空運費用和過去相差約600元，因此，對貿易商來說兩難，空運太貴、海運不穩定，因此認為後續芒果外銷仍不看好。