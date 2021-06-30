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江詩丹頓收藏家系列巡展 7月1日台北101展出

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1901年的一件18K金古董三問計時萬年曆大複雜腕表，宛如穿越時空而來的時間藝品。圖 / 江詩丹頓提供。
1901年的一件18K金古董三問計時萬年曆大複雜腕表，宛如穿越時空而來的時間藝品。圖 / 江詩丹頓提供。

如何理解一個人？且聽其言、觀其行。而要理解一個品牌的底蘊，不如檢視欣賞其過去的設計與經歷。瑞士鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）過往專門搜集了大量30、40年以上的古董時計，因而成立了「收藏家系列（Les Collectionneurs）」、每年提供給全球各地的專賣店以主題專場形式販售，今年收藏家系列則將於7月1日抵台，並於台北101專賣店展開巡迴。

所謂的收藏家系列（Les Collectionneurs），是由江詩丹頓原廠專業人員於全世界各地精選古董款式，並進行鑑定、保養整理，同時提供真品證書與兩年的保固。創立於1755年的頂級表廠至今已有近270年歷史，而手表的發展又以1930至1980年代相當蓬勃多元，本次系列品牌則精選古董款式年代橫跨1923到1973年的多件主力商品。

其中18K雙色金「酒桶形」腕表（Ref. Inv. 11531）以琺瑯軌道式分鐘刻度、金質「教堂式」 時分針，以及特殊的酒桶型表殼為特色，並具有可開闔的活動式後底蓋，訂價約53萬5,000元；1942年的18K黃金腕表（Ref. Inv. 10102）則展現了1950年代的典雅懷舊，其其453機芯並具備非固定式的橋板與擒縱結構，並具備鵝頸式微調機制，訂價約44萬3,000元。

另外截至發稿前，江詩丹頓再緊急從修復部門送抵台灣一只1901年的三問計時萬年曆古董懷表（Ref. Inv. 10705），這只120年前的高複雜腕表，具有計時碼表、萬年曆，以及三問報時功能，面盤並以琺瑯燒製，表殼並以18K金製成，誠一橫跨時間而來的時間玫寶，訂價約535萬元。

由於疫情關係考慮收藏家或不方便親臨現場，江詩丹頓專賣店同時提供了線上導覽，為有興趣的藏家們進行介紹，只需去電專賣店（02-8101-8658）便可提前預約，活動則將於7月1日（四）至8月10日（二）為止；同時實體的表款鑑賞則將與男士選品店Oak Room合作，目前預計將於7月13日（二）至7月24日（六）於Oak Room舉辦，但實際情況則將以政府公共衛生政策為最後考量。

合計10件古董的江詩丹頓收藏家系列（Les Collectionneurs）巡迴表展，江詩丹頓專賣店同時提供線上導覽，為有興趣的藏家們進行介紹。圖 / 江詩丹頓提供。
合計10件古董的江詩丹頓收藏家系列（Les Collectionneurs）巡迴表展，江詩丹頓專賣店同時提供線上導覽，為有興趣的藏家們進行介紹。圖 / 江詩丹頓提供。
18K雙色金「酒桶形」腕表（Ref. Inv. 11531）以琺瑯軌道式分鐘刻度、金質「教堂式」 時分針，以及特殊的酒桶型表殼為特色，並具有可開闔的活動式後底蓋。圖 / 江詩丹頓提供。
18K雙色金「酒桶形」腕表（Ref. Inv. 11531）以琺瑯軌道式分鐘刻度、金質「教堂式」 時分針，以及特殊的酒桶型表殼為特色，並具有可開闔的活動式後底蓋。圖 / 江詩丹頓提供。
一只江詩丹頓1942年的18K黃金腕表（Ref. Inv. 10102）則展現了1950年代的典雅懷舊，其其453機芯並具備非固定式的橋板與擒縱結構，並具備鵝頸式微調機制。圖 / 江詩丹頓提供。
一只江詩丹頓1942年的18K黃金腕表（Ref. Inv. 10102）則展現了1950年代的典雅懷舊，其其453機芯並具備非固定式的橋板與擒縱結構，並具備鵝頸式微調機制。圖 / 江詩丹頓提供。
瑞士鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）過往專門搜集了大量30、40年以上的古董時計，因而成立了「收藏家系列（Les Collectionneurs）」、每年提供給全球各地的專賣店以主題專場形式販售。圖 / 江詩丹頓提供。
瑞士鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）過往專門搜集了大量30、40年以上的古董時計，因而成立了「收藏家系列（Les Collectionneurs）」、每年提供給全球各地的專賣店以主題專場形式販售。圖 / 江詩丹頓提供。

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