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隱丹廚、DNA西班牙料理 獲Wine Spectator餐廳酒單獎

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Daniel Negreira（右）與隱丹廚侍酒師許豐讚（Ryan）。圖／隱丹廚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Daniel Negreira（右）與隱丹廚侍酒師許豐讚（Ryan）。圖／隱丹廚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國權威葡萄酒專業媒體「Wine Spectator」日前公佈「餐廳酒單大獎」名單，榜單上共有2,900家來自全球的餐廳，其中來自台灣的兩家餐廳光榮入榜。分別是由西班牙籍主廚Daniel Negreira所主理的臺北米其林餐盤推薦餐廳隱丹廚（Hidden by DN），以及甫於今年4月開幕、一樣由Daniel Negreira主理的臺中DNA西班牙料理（ DNA Spanish Restaurant）。

「Wine Spectator」的「餐廳酒單大獎」，分為3個等級：3支酒杯「Grand Award」、2支酒杯「Best of Award of Excellence」、1支酒杯「Award of Excellence」。評選項目包含侍酒服務專業、葡萄酒供應的廣度和深度、葡萄酒價格多樣性、開瓶費制度、酒單與菜單搭配之和諧性。

隱丹廚自2019年蟬聯3年上榜，加上此次，已兩度獲得「Best of Award of Excellence」；2019年則是「Award of Excellence」。由Daniel Negreira擔任行政主廚的臺中DNA西班牙料理甫於今年4月開幕，即榮獲「Award of Excellence」肯定。

事實上，DNA西班牙料理的酒單設計，正是依照Wine Spectator認證的國際標準設計，餐廳對西班牙葡萄酒產區劃分更為細緻，將傳統、新派風格到現在熱門的自然酒盡納其中。目前酒款總品項約為350款左右，預計每年可以增加20%以上的酒款，以供顧客更多元選擇。

Daniel Negreira表示，榮登榜單的唯一想法，即是更加確定百分之百供應西班牙葡萄酒的決定，「如此才能完整呈現西班牙葡萄酒的價值、品質和多元性。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱丹廚與DNA西班牙料理主理人Daniel Negreira。圖／隱丹廚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
隱丹廚與DNA西班牙料理主理人Daniel Negreira。圖／隱丹廚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
DNA西班牙料理侍酒師蕭加伯（Campbell）。圖／DNA西班牙料理提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
DNA西班牙料理侍酒師蕭加伯（Campbell）。圖／DNA西班牙料理提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於台中七期的DNA西班牙料理甫於今年4月開幕，即榮獲2021 Wine Spectator餐廳酒單大獎「Award of Excellence」肯定。圖／DNA西班牙料理提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於台中七期的DNA西班牙料理甫於今年4月開幕，即榮獲2021 Wine Spectator餐廳酒單大獎「Award of Excellence」肯定。圖／DNA西班牙料理提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

西班牙 葡萄酒 DNA

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