隱丹廚、DNA西班牙料理 獲Wine Spectator餐廳酒單獎

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國權威葡萄酒專業媒體「Wine Spectator」日前公佈「餐廳酒單大獎」名單,榜單上共有2,900家來自全球的餐廳,其中來自台灣的兩家餐廳光榮入榜。分別是由西班牙籍主廚Daniel Negreira所主理的臺北米其林餐盤推薦餐廳隱丹廚(Hidden by DN),以及甫於今年4月開幕、一樣由Daniel Negreira主理的臺中DNA西班牙料理( DNA Spanish Restaurant)。

「Wine Spectator」的「餐廳酒單大獎」,分為3個等級:3支酒杯「Grand Award」、2支酒杯「Best of Award of Excellence」、1支酒杯「Award of Excellence」。評選項目包含侍酒服務專業、葡萄酒供應的廣度和深度、葡萄酒價格多樣性、開瓶費制度、酒單與菜單搭配之和諧性。

隱丹廚自2019年蟬聯3年上榜,加上此次,已兩度獲得「Best of Award of Excellence」;2019年則是「Award of Excellence」。由Daniel Negreira擔任行政主廚的臺中DNA西班牙料理甫於今年4月開幕,即榮獲「Award of Excellence」肯定。

事實上,DNA西班牙料理的酒單設計,正是依照Wine Spectator認證的國際標準設計,餐廳對西班牙葡萄酒產區劃分更為細緻,將傳統、新派風格到現在熱門的自然酒盡納其中。目前酒款總品項約為350款左右,預計每年可以增加20%以上的酒款,以供顧客更多元選擇。

Daniel Negreira表示,榮登榜單的唯一想法,即是更加確定百分之百供應西班牙葡萄酒的決定,「如此才能完整呈現西班牙葡萄酒的價值、品質和多元性。」

