限時48小時！晶華「買牛排送龍蝦」現賺1480元

繼推出龍蝦、牛排、海鮮壽司等不同快閃活動後，台北晶華酒店預計於6月30日下午15:00起，再推出限時48小時的「買牛排送龍蝦」活動，只要購買16盎司雙人爐烤肋眼牛排，就贈送價值1,480元的爐烤波士頓龍蝦。

此次活動所推出的「厚切爐烤肋眼牛排」，自2004年於晶華館內azie推出後就銷售至今，乃是晶華酒店的招牌料理之一。選用自美國牛肉的肋眼部位，並且師法曾於館內客座的美國亞歷山大牛排館（Alexander Steak House）之獨門技術，藉由分段控溫控濕，讓外皮酥脆的同時，保有內層肉質的多汁軟嫩。而「爐烤波士頓龍蝦」則是選用北美的波士頓龍蝦，切半後再經過先煎後烤的步驟，並以起司、百里香、海鹽、黑胡椒調味。其中兩隻肥美的大螯，更是不少饕客的最愛。

此次晶華推出的「海陸雙饗Surf & Turf」自6月30日15:00至7月2日15:00，限時只有48小時。活動期間，凡是下訂自取2,200元的「16盎司雙人分厚切爐烤肋眼牛排套餐」，即贈送價值1,480元的「爐烤波士頓龍蝦」1隻，等於每人只要1100元，就可品嚐到總價值3,680元的海陸雙人套餐。同時也搭配有凱薩沙拉、馬鈴薯泥與主廚推薦湯品。