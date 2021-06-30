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熱狗、融化的冰淇淋都變成洋裝！MOSCHINO新裝又搞怪

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
紅髮超模Karen Elson領銜主演。圖／MOSCHINO提供
紅髮超模Karen Elson領銜主演。圖／MOSCHINO提供

MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列，這次的主題為迷你音樂劇《Lightning Strikes: The MOSCHINO Mini-Musical》，並選在環球影城拍攝lookbook和影片，很有戲劇效果，其中一套熱狗裝更是像是提前過萬聖節，造型感十足！

創意總監Jeremy Scott這次在新系列中放入了多種主題，他打造了鮮明的角色扮演遊戲並由紅髮超模Karen Elson領銜主演。包含咖啡廳服務生、歌唱家等。「我想把舊時好萊塢音樂劇中的興奮、魅力和奇思妙想作為媒介，通過它們來呈現這個系列。在這一季，全都有關歌舞！沒有什麼比時尚和電影的碰撞更讓我感到開心了。」Jeremy Scott說。

本季服裝系列用色濃郁，依然保持Jeremy Scott處處埋藏驚喜的搞怪巧思。擁有加長衣領和多彩紐扣的彩虹洋裝、MOSCHINO字樣運動校服夾克、綴以撞色飾邊的彩色開襟羊毛衫，螢光色的兩件式毛衣和裙子、熱狗和融化的彩色巧克力米冰淇淋造型洋裝、復古條紋喇叭褲西裝套裝、彈珠台零件印花裙裝等，繽紛熱鬧的單品充滿幻想樂趣，穿梭現實與劇場間，再次彰顯了無限的穿搭創意。

MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
彈珠台機關圖騰印花。圖／MOSCHINO提供
彈珠台機關圖騰印花。圖／MOSCHINO提供
熱狗造型裝非常有趣。圖／MOSCHINO提供
熱狗造型裝非常有趣。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
這季也能看到許多速食元素。圖／MOSCHINO提供
這季也能看到許多速食元素。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
巧克力聖代裝的玻璃杯透明裙設計很逼真。圖／MOSCHINO提供
巧克力聖代裝的玻璃杯透明裙設計很逼真。圖／MOSCHINO提供
這季也能看到許多速食元素。圖／MOSCHINO提供
這季也能看到許多速食元素。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
這季也能看到許多速食元素。圖／MOSCHINO提供
這季也能看到許多速食元素。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
紅髮超模Karen Elson領銜主演。圖／MOSCHINO提供
紅髮超模Karen Elson領銜主演。圖／MOSCHINO提供
紅髮超模Karen Elson領銜主演。圖／MOSCHINO提供
紅髮超模Karen Elson領銜主演。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。圖／MOSCHINO提供

音樂劇 咖啡廳

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