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問最喜愛哪種壽司？網激推這款銷魂口味 大讚驚為天人

聯合新聞網 / 綜合報導
口感清爽的日式壽司，十分受到民眾喜愛。示意圖／ingimage授權
口感清爽的日式壽司，十分受到民眾喜愛。示意圖／ingimage授權

炎炎夏日沒味口嗎？日式壽司口感清爽、變化又多樣，深受民眾喜愛。有網友好奇問大家「最喜歡什麼壽司？」全場一致激推「銷魂口味」，盛讚簡直「驚為天人！」。

一位網友在《PTT WomenTalk》板發文表示，「比起火鍋或烤肉這些燙得要死的食物，涼涼的日式料理還是比較對我的胃」，並表示自己最喜歡的就是壽司，不論哪一種壽司都喜愛，問大家「如果能選一種壽司，會選哪一種壽司呢？」在 目前因疫情國境封閉的狀態下，原PO也忍不住直呼「好想出國吃日本的鮪魚壽司啊」。

提問一出，眾人一致狂推「鮭魚系列」、「鮭魚鮭魚鮭魚，各種鮭魚」、「炙燒鮭魚第一名」、「炙燒焦糖鮭魚，驚為天人！有夠讚」、「炙燒焦糖鮭魚讚讚 有在考慮要不要買噴槍回來自己弄」、「炙燒焦糖鮭魚…趕快解封讓我去吃」。

除了鮭魚系列外，還有網友推薦「松葉蟹軍艦壽司也不錯吃！」、「炙燒比目鰭邊肉」、「肉鬆壽司 但是一直被嫌QQ」、「豆皮壽司」、「以前喜歡吃一些上面好料的壽司，炙燒那類，但現在覺得好吃的豆皮壽司，最好吃！」

壽司 鮭魚

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