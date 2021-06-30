防疫美食相伴！飯店烤鴨、道地義式披薩在家吃更經濟

飯店餐廳還無法內用，業者將經典美食轉作外帶或外送服務老饕，烤鴨、義式料理等經典美食能帶回家，讓全家人都滿足，

義大皇家酒店皇樓中餐廳是高雄地區頗具人氣的粵式餐廳，霸王級櫻桃烤鴨是經典，主廚選用重3.5公斤宜蘭櫻桃鴨，以秘製醬汁幫櫻桃鴨醃製按摩，接著以熱水川燙使外皮急速緊緻，靜置風乾後，再刷上麥芽糖醋水，最後以140度至160度明火反覆烘烤，使櫻桃鴨外皮更加香酥爽脆、肉質細緻軟嫩，除單吃，飯店也提供手工餅皮、小黃瓜、蔥段，再沾上附贈的甜麵醬或冰梅醬，口感多層次，櫻桃鴨料理售價2千元。

若單筆訂餐滿880元，即可用999元優惠價加購，若對烤鴨單吃意猶未盡者，可再加價200元選擇九層塔炒鴨架或干貝皮蛋鴨架粥，升級為更豐富的二吃料理。

業者表示，皇樓中餐廳單筆訂餐滿880元，即可用999元加購原價2千元霸王櫻桃鴨，消費滿2500元免費招待干貝蛋白炒飯，滿4500元再加送糖醋咕咾肉，滿6500再加贈富貴明蝦球，將飯店多項人氣料理統統帶回家！皇樓中餐廳訂餐專線（07）6568166轉21402。

世界三大美食，除中菜、法餐，義大利菜也有一票死忠追隨者，義大皇家酒店義大利籍主廚將具代表性的風味餐呈現在外帶菜單，並大搞創「義」。

以義大利國旗上紅、白、綠三種顏色，推出「紅白綠」外帶自由配，提供義大利麵、燉飯、披薩等經典菜色，全套組合自由選搭600元，民眾在家也能感受舌尖上的義大利美食。

綠區以麵食及燉飯為主題，分別為西西里風味食蔬珍珠麵、培根蛋黃義大利麵、雞肉帕克里管麵、清炒蒜辣蛤蠣義大利麵、傳統義大利牛肉千層麵等經典麵食與北義烤燉飯及綜合野菇燉飯，可選擇上述其中一項餐點。

白區有六款6吋披薩口味可選其一，包括傳統夏威夷披薩、瑪格莉特披薩、帕馬火腿芝麻葉瑪格莉特披薩、切片義式香腸披薩、季節食蔬披薩與巧克力水果披薩，主廚推薦，炎炎夏日可選擇季節食蔬披薩，有別於一般蕃茄醬為基底，以青醬調配鮮奶油，口感更為清爽無負擔。巧克力水果披薩則以75%濃度巧克力加上鮮奶油，調和出微甜不膩風味，再搭配高雄當地大樹鳳梨與旗山香蕉，交織出厚韻的濃醇果香。紅區則可任選兩款飲料，包含可樂、雪碧軟性飲料等。