黑白色Angelababy太高級！骨感又性感的美圖 不說還以為是奧黛麗赫本

時至今日，DIOR官方微博釋出品牌大使楊穎Angelababy的一系列美圖，終於散發出精緻的高級感，也展現DIOR時裝屋代言人的氣勢、氣質，既復古迷人又洋溢女性的自信風采，將1947年至1957年之間的光輝輪廓，演繹得相當精湛，甚至有幾分奧黛麗赫本的神韻。

作為歷史悠久的高級時裝屋，DIOR有著奢華優雅的氛圍，在「新風貌（New Look）」帶來革命性的創新之後，品牌也延續著華麗步調前行，近日品牌大使Angelababy以黑白色系的照片詮釋經典高級訂製服作品，也讓人回溯DIOR昔日的風華絕代。