巨型抱抱龍太無辜萌炸 收納、扮裝宅在家也好開心

居家抗疫的時間，讓人太崩潰嗎？那就來娛樂自己與家人吧！知名動畫「玩具總動員」其中的各種角色，吸引許多粉絲恨不得收藏所有的周邊商品。其中超可愛的「抱抱龍」人氣一直很高，好消息來了！香港玩具品牌HEROCROSS聽見粉絲們的心聲，幫你把玩具總動員萌寵抱抱龍變成「巨大版」陪伴你入睡。

HEROCROSS設計出高達77cm的「巨型抱抱龍」，可以搬進居家房間中，巨型效果看起來更萌Q，粉絲們狂叫好，讓Work From Home也能療癒自己。

這款大型尺寸抱抱龍，可以放在居家、房間中當擺飾外，還另有蹊蹺，將萌萌的頭取下，可當置物收納箱，將散亂一地的玩具全部收納到抱抱龍的肚肚裡面，如果自己頭偏小，還能把抱抱龍的頭套上，拍照上IG絕對超吸睛。