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真的就是仙女姊姊下凡來！宋慧喬浪漫美照超時空凍齡
南韓女星宋慧喬，今日在自己的IG發出本月登上新加坡版「ELLE」雜誌的封面這，蓬鬆自然的髮型、清純乾淨的妝容、迷濛的眼神、以及大量的柔焦，讓這位美女仙氣過人的模樣如標題raising the bar所言「更上層樓」。新加坡雜誌更易「南韓美女的終極代表」（the epitome of Korean beauty）來形容她。
這位已經39歲的「喬妹」美貌凍齡不減，近期與當紅小鮮肉張基龍拍攝SBS新劇「現在分手中」，能擦出什麼樣的新火花令人期待。而身為法國頂級珠寶品牌CHAUMET亞洲代言人的宋慧喬，也在這次的仙氣飄飄浪漫照中，配戴品牌最富盛名的Joséphine系列珠寶。這系列的設計以猶如水滴般的梨形寶石為原始設計靈感，因為這是拿破崙皇帝愛妻約瑟芬皇后最鍾愛的寶石形狀，當年CHAUMET為皇室創作的珠寶就是以此為主角。宋慧喬佩戴的Joséphine Aigrette Impériale項鍊就綴滿的水滴造型的鑽石圖騰。
現代版本的Joséphine系列珠寶除了在細節保留水滴形狀或是採用梨形切割的寶石，也沿用當時CHAUMET為皇室創作的珠寶從寶石延伸出的V字型弧線，例如宋慧喬配戴的Joséphine Aigrette系列戒指，不但可以單獨也可以堆疊配戴，而蜿蜒的V字型弧線還有拉長手指的視覺效果，讓纖纖十指看起來更為修長美麗。
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