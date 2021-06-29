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小樂沐法式料理部分商品 終於可以宅配了

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「黑胡椒和牛酥派」有適合1至2人分享的小尺寸，也有適合4至5人享用的5吋大小。圖／摘自小樂沐官方臉書
「黑胡椒和牛酥派」有適合1至2人分享的小尺寸，也有適合4至5人享用的5吋大小。圖／摘自小樂沐官方臉書

樂沐（Le Côté LM）法式料理部分商品，終於可以宅配了。小樂沐日前新推出冷凍料理包第一彈——「黑胡椒和牛酥派」，完成後經急速冷凍處理，可以外帶自取，也可以冷凍宅配，距離餐廳5公里以內則可以外送。

小樂沐法式料理的宅配商品，僅限於麵包、「黑胡椒和牛酥派」及Gubami冷凍即食包商品，並且僅提供line pay與匯款方式交易，運費290元。目前小樂沐現做餐點外帶自取提供限時優惠85折，加購飲料再享半價優惠。

「黑胡椒和牛酥派」採用質地酥化的手作派皮，以法國T55麵粉與奶油的黃金比例製成；再用手作派皮包裹著以軟嫩多筋的宮崎和牛、鮮甜蔬菜，結合黑胡椒的辛辣與香醇白蘭地，所慢火燉煮出的後勁十足肉餡。

小樂沐將新鮮出爐的烤派急速冷凍，鎖住所有的美味與香氣。買回家以後只要在前一天將酥派放冷藏室回溫。若是5吋大小、適合4至5人享用的「黑胡椒和牛酥派」，建議以烤箱190度烘烤35至40分鐘；若是適合1至2人分享的小尺寸，建議以烤箱190度烘烤20分鐘，就可以享用完美如現烤的牛肉酥派。

「黑胡椒和牛酥派」融合蘇格蘭風格與法式細緻。圖／摘自小樂沐官方臉書
「黑胡椒和牛酥派」融合蘇格蘭風格與法式細緻。圖／摘自小樂沐官方臉書
內餡是由軟嫩多筋的宮崎和牛，所製成的Gubami風格燉肉。圖／摘自小樂沐官方臉書
內餡是由軟嫩多筋的宮崎和牛，所製成的Gubami風格燉肉。圖／摘自小樂沐官方臉書

樂沐 法式料理

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