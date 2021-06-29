小樂沐法式料理部分商品 終於可以宅配了

小樂沐（Le Côté LM）法式料理部分商品，終於可以宅配了。小樂沐日前新推出冷凍料理包第一彈——「黑胡椒和牛酥派」，完成後經急速冷凍處理，可以外帶自取，也可以冷凍宅配，距離餐廳5公里以內則可以外送。

小樂沐法式料理的宅配商品，僅限於麵包、「黑胡椒和牛酥派」及Gubami冷凍即食包商品，並且僅提供line pay與匯款方式交易，運費290元。目前小樂沐現做餐點外帶自取提供限時優惠85折，加購飲料再享半價優惠。

「黑胡椒和牛酥派」採用質地酥化的手作派皮，以法國T55麵粉與奶油的黃金比例製成；再用手作派皮包裹著以軟嫩多筋的宮崎和牛、鮮甜蔬菜，結合黑胡椒的辛辣與香醇白蘭地，所慢火燉煮出的後勁十足肉餡。