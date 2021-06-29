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美妝控必收！POYA寶雅開賣「Disney限定聯名款彩妝」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「essence小美人魚眼影盤（迪士尼限定版）」售價399元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「essence小美人魚眼影盤（迪士尼限定版）」售價399元。圖／POYA寶雅提供

受疫情影響，外出一定要全程配戴口罩、做好個人防護，在口罩日常中，眼妝絕對是關鍵。POYA寶雅開賣「Disney限定聯名款彩妝系列」，以公主及反派為主角，每位角色都有屬於自己故事的專屬色，打開印著公主精緻彩繪的眼影盤，描繪出動人眼眸，同時彷彿進入Disney世界化身為公主般，從眼影盤、打亮頰彩到刷具都美到簡直逼人想全套收藏。另外還有韓星御用人氣彩妝師曹成雅創立的彩妝品牌16 BRAND，也在寶雅獨家推出「迷你雜誌彩妝盤」，眉毛、眼影、眼線、腮紅、修容、打亮都可靠一盤搞定，不只是包裝可愛，連色系都是初學者可以駕馭的仙氣色調。

POYA寶雅限量開賣的Disney限定聯名款彩妝系列中，「essence迪士尼白雪公主眼影盤（迪士尼限定版）」採用書本方式掀開設計，內附大片鏡子，眼影盤內藏白雪公主代表蘋果圖案，一盤共有14種色彩，並依照白雪公主的善良、人見人愛個性設計出珠光眼影，專屬湛藍色可當作眼線畫法，加深眼眸的深邃；「essence迪士尼小美人魚眼影盤（迪士尼限定版）」則有貝殼圖案，同樣包含14種色系，可使用粉金色、暖棕眼影色堆疊出甜美輕柔感眼妝。

「卡翠絲烏蘇拉眼影盤（迪士尼限定版）」、「卡翠絲壞皇后眼影盤（迪士尼限定版）」兩款反派眼影盤也深受彩妝控期待，總共有16種選色，烏蘇拉獨特代表色為深紫藍霧面色、銀灰珠色，象徵海洋中暗黑深處的神祕感，眼頭及眼下臥蠶可使用銀珠光色增加明亮感，較深的咖啡色調色盤還能運用在鼻樑、顴骨、髮際線部位塑型打陰影；壞皇后代表色為蘋果鮮豔大紅色及暖色系棕橘，大地色系適合亞洲人肌膚，可利用珠光亮橘提升朝氣活力，色彩飽和的古銅色、橘棕色也可當作腮紅。

另外還有「卡翠絲壞皇后打亮餅（迪士尼限定版）」、「essence睫毛膏（迪士尼限定版）」、「卡翠絲烏蘇拉蜜粉刷（迪士尼限定版）」「卡翠絲壞皇后打亮刷（迪士尼限定版）」、「essence小美人魚暈染刷（迪士尼限定版）」、「essence白雪公主眼影刷（迪士尼限定版）」等化妝好幫手。

「16 BRAND雜誌彩妝盤」粉質細緻不飛粉，霧面色顯色持久、亮片色閃亮效果佳，主打多功能一盤完妝，眼影可多層次堆疊出深邃配色，還有粉嫩胭脂腮紅及自然修容色可輕鬆搭配，POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」＃01～06色號，其中＃01榛果玫瑰、＃02蜜桃玫瑰、＃05奶香杏仁為熱銷款。

POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」＃01～06色號。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」＃01～06色號。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「卡翠絲烏蘇拉眼影盤（迪士尼限定版）」售價479元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「卡翠絲烏蘇拉眼影盤（迪士尼限定版）」售價479元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「卡翠絲壞皇后打亮餅（迪士尼限定版）」售價309元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「卡翠絲壞皇后打亮餅（迪士尼限定版）」售價309元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「essence白雪公主眼影盤（迪士尼限定版）」售價399元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「essence白雪公主眼影盤（迪士尼限定版）」售價399元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」＃01～06色號。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」＃01～06色號。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」，圖為＃01榛果玫瑰，售價595元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」，圖為＃01榛果玫瑰，售價595元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「卡翠絲壞皇后眼影盤（迪士尼限定版）」售價479元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅開賣Disney限定聯名款彩妝系列，「卡翠絲壞皇后眼影盤（迪士尼限定版）」售價479元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」，圖為＃05奶香杏仁，售價595元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家引進「16 BRAND雜誌彩妝盤」，圖為＃05奶香杏仁，售價595元。圖／POYA寶雅提供

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