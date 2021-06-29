博客來年度最大「兒童暑期閱讀」書展 萬種商品5折起

看好暑假兒童商機，博客來即日起至8月31日推出年度最大「兒童暑期閱讀」書展，精選暑假課外讀物，分齡選讀推薦，包括適合3～8歲閱讀的暢銷繪本、中低年級橋樑書、兒童故事小說、大人也愛的輕科普等；因應居家學習需求，首波主打貼紙、迷宮、立體機關、益智桌遊、STEAM，5種讓人怦然心動的遊戲書等，參展商品超過萬種，最低5折起。

博客來指出，遠距上課帶動童書類整體業績成長超過8成，其中遊戲書、橋樑書、兒童故事／小說業績翻倍成長，顯示出陪孩子宅在家防疫，親子共讀成為熱門育兒首選。這3類由於閱讀分齡明確，具備很強的閱讀功能，能提升小讀者學習的欲望，成為疫情期間童書成長最多的類別。兒童小說類由暢銷系列《神奇柑仔店》、《穿越故宮大冒險》及《科學偵探謎野真實》稱霸；適合幼稚園大班到國小中年級閱讀的橋樑書，以日本著名兒童繪本《屁屁偵探讀本》與賴馬的《君偉上小學》分占暢銷榜；兼具遊戲與閱讀的遊戲書，像是《野貓軍團去郊遊貼紙遊戲書》、《知識大迷宮》等都是近期選購重點。此外，童書類業績當中占比高的圖畫書、科普百科類成長幅度也有3～4成，像是生動的漫畫故事穿插豐富資訊的知識漫畫《漫畫大英百科》就很受歡迎。

迎接暑假，博客來即日起至8月31日推出2021年度最大「兒童暑期閱讀」書展，囊括兒童故事書、青少年小說、暢銷繪本等，參展品項超過萬種，最低5折起，精選台灣東方、三采、上誼、小天下、國語日報、親子天下、遠流、小魯等知名童書出版社，推廣跨世代經典讀本與系列作品。首波主打5種讓人怦然心動的遊戲魔法，像是動手玩具STEAM《樂高小創客3》、《我的STEAM遊戲書》等；第二波主打說不完的故事，包括暢銷《神奇柑仔店》作者廣嶋玲子新作《魔法十年屋1+2套書》、7月1日獨家開賣日本繪本大師岩井俊雄新作的《森林100層樓的家》等，還有《超值限量妖怪出租1～4集（加贈日本獨家授權「妖怪撲克牌」組）》特價900元即可入手，暢銷圖畫書《島田由佳圖畫書：包姆與凱羅系列（全４冊）》特價230元。

此外，根據momo購物網統計，居家防疫育兒需求提升帶動上半年童書銷量年增逾5成，政府宣布停課後日均銷售量更狂飆近1.5倍，「套書式、橋樑書」兩大關鍵字為家長鎖定目標，其中兒童套書能培養孩子持續閱讀的好習慣，而橋樑書則幫助孩子從圖畫書過渡到文字書，同時帶領孩子學習享受獨立閱讀的樂趣。