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疫情下新嘗試！特力屋賣居家快篩 攜手HOLA與外送合作

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
特力屋與foodpanda合作，將各種小物送到家。圖／特力屋提供
特力屋與foodpanda合作，將各種小物送到家。圖／特力屋提供

全國目前疫情仍在三級警戒下，許多人都減少出門購物，這讓向來仰賴人流到實體賣場的居家賣場通路，面臨嚴重考驗，雖然各大居家賣場，均有推出網購服務，但在物流人力吃緊，且無法馬上拿到貨的情況下，居家賣場也努力找出路，其中「外送」成為新顯學。MUJI無印良品之前就宣布與foodpanda合作，送餐點與各種小物為主，而特力屋與HOLA也宣布，與foodpanda合作外送，開闢新商機，特力屋也從明天（6月30日）起，在全台指定42間指定門市，開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，每盒5入售價1,750元。

據居家業者透露，過往對於外送平台的合作上，都會因為抽成比例過高，而暫不考慮合作，但因為疫情延燒之下，來店人數下滑7～8成以上，業績大受打擊，網購平台雖有成長，但仍有客人抱怨無法馬上拿到貨，因而轉往跟外送平台合作。

特力屋即日起與foodpanda合作，因為觀察預約特力屋社區店商品外送服務的案量，較過往成長3成，因而與foodpanda合作，全台47家特力屋（除澎湖店）均能外送到家，主攻5品類，包括廚衛配件、五金工具、園藝休閒、層架收納與電器店料等。

特力屋也加入開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，全台門市中，下述6店未開賣，包括台北內湖店、頭份中央店、岡山大仁店、蘆洲長安店、佳里佳東店、永康復國店。

HOLA特力和樂則是7月1日起與foodpanda合作，主推涼夏抗暑、下廚料理、居家清潔、整理收納與隨身防疫為主，另也於27家門市推出「一對一專人服務」，每天12～22點，透過HOLA LINE官方帳號，就能與門市專人通話，還能線上付款。

MUJI無印良品也跟foodpanda合作，主推各種小物、零食送到家，之前也公布熱銷產品，主要就是各種零食、甜點為主；台隆手創館目前則推出電話購物，打電話就能送到家，另外在指定店家，也有開賣居家快篩試劑，IKEA則是餐廳與Uber Eats合作，將餐點送到家。

特力屋指定門市開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，每盒5入售價1,750元。圖／特力屋提供
特力屋指定門市開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，每盒5入售價1,750元。圖／特力屋提供
HOLA與foodpanda合作，有5種品項商品送到家。圖／HOLA提供
HOLA與foodpanda合作，有5種品項商品送到家。圖／HOLA提供

foodpanda HOLA 疫情

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