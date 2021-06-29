Rosé賣力宣傳新韓綜 但大家注意的都是她的傢俱和代言

由Rosé、Jennie、Lisa、Jisoo四人組成的韓國女子天團BLACKPINK除了歌舞紅遍全球，每一位成員也都是時尚精品的寵兒，4人幾乎都有拿到一線時裝精品和珠寶鐘表的代言，「吸金」力不容小覷。近期發個人新專輯並在全球各地都拿到好成績的Rosé，今天在自己IG發文，幫忙宣傳今晚即將開播的JTBC全新療癒系綜藝節目「盼望的大海」。原來這個由李棟旭、李智雅、金高銀等人共同主持的新節目，今晚首集登場的特別來賓就是Rosé。

而她在照片中所穿著的Reformation藍色小碎花洋裝，被眼尖粉絲認出，疑是錄製「盼望的大海」當天所穿著的同一套服裝。上個月剛宣布成為美國珠寶品牌Tiffany代言人的Rosé，也相當盡責地配戴了Tiffany的玫瑰金鑽戒、與Elsa Peretti淚滴造型項鍊，為代言品牌的珠寶爭取曝光。而整組照片中最搶眼的，則是她在家自拍的照片周圍出現拿著唇膏的八隻手圖案，原來，這就是和Jennie房裏同款的義大利品牌SELETTI所推出的藝術全身鏡。這個乍看之下像是搞笑濾鏡的圖案，其實是在鏡子周圍的插畫，是走普普藝術路線的SELETTI品牌最擅長的幽默風格。 （由左到右）Tiffany T Wire 18K金鑲鑽戒指，99,000元；Tiffany T Wire 18K玫瑰金鑲鑽戒指，70,000元；Tiffany T Wire 18K白金鑲鑽戒指，99,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany T Wire 18K玫瑰金鑲鑽戒指，99,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany代言人BLACKPINK的Rosé在IG上配戴Tiffany珠寶宣傳新節目。圖／取自IG @roses_are_rosie （由左到右）Tiffany T Wire 18K玫瑰金鑲鑽戒指，99,000元；Elsa Peretti 18K金鑲鑽戒指，60,000元；Tiffany Metro 18K玫瑰金鑲鑽戒指，87,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany代言人BLACKPINK的Rosé在IG上配戴Tiffany珠寶宣傳新節目。圖／取自IG @roses_are_rosie Tiffany Elsa Peretti Teardrop 18K玫瑰金淚滴造型項鍊，47,500元。圖／Tiffany提供 Tiffany Metro 18K玫瑰金鑲鑽戒指，87,000元。圖／Tiffany提供