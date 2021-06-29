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打造威士忌界的凡爾賽 格蘭菲迪推出26年干邑桶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌，容量700毫升，酒精濃度43.8%，建議售價17,000元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌，容量700毫升，酒精濃度43.8%，建議售價17,000元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

素有「威士忌領路者」美譽的蘇格蘭單一麥芽威士忌格蘭菲迪（Glenfiddich）旗下奢華系列，今年度再推新作，迎來奢華系列產品的最高年份作品——格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌，建議售價為新台幣17,000元。

這款專為歌頌榮耀時刻所精心打造的奢華酒款，外型設計的靈感源於法國可可時期的質感細節，過桶頂級珍稀干邑白蘭地橡木桶，將奢華意象發揮地淋漓盡致，堪比威士忌界的凡爾賽。

專為全球高端烈酒市場推出的「格蘭菲迪奢華系列」，全系列產品以獨特的頂級包裝與奢華定位，穫得不少飲用者高度青睞。這一次格蘭菲迪耗時多年打造的格蘭菲迪26年干邑桶，由外而內散發著優雅的奢華氣息，該款產品所蘊含的極致尊榮感，完美體現於包裝視覺上。

極具巧思的26道切面鑲金桂冠瓶蓋，象徵著陳年26年的珍貴酒體，搭配點綴於瓶身與外盒上的法國巴洛克與洛可可時期的宮廷紋飾，細緻的金色線條盡顯歐式貴族風範。翻轉盒內，更會發現其亦融入了洛可可時期的經典藝術畫作，融匯華美藝術風格的陳年酒液，為人生中至關重要的榮耀時刻加冕歌頌，宛若法式精緻藝術與你的榮耀時刻兩相輝映，是一瓶盛宴嘉勉的尊饗之作。

格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌遴選陳放至少24年的美國、歐洲頂級橡木桶威士忌進行勾兌，再經歷法國干邑白蘭地橡木桶為期2年的過桶熟成，讓酒體風味在橡木桶中產生微妙的昇華，增添獨特且迷人的橡木香氣，展現兩大奢華國度碰撞的獨特風味旅程。

格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman表示：「奢華系列完美表達格蘭菲迪的創新精神以及對陳年老酒的技藝體現，而這次干邑桶的傑作，便是最佳證明。」

格蘭菲迪26年干邑桶擁有43.8%酒精濃度，金黃酒液盈滿橡木清香，揉和帶有法式甜點的誘人甜香，酒質厚實舒軟，口感宛如於加入黑糖的法式牛奶咖啡中輕灑了肉桂粉般，甜感簇擁、令人流連陶醉，尾韻縈繞悠長、優柔典雅。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌界的凡爾賽「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」尊榮上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威士忌界的凡爾賽「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」尊榮上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌，融匯巴洛克與洛可可藝術風格，專為榮耀時刻加冕歌頌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌，融匯巴洛克與洛可可藝術風格，專為榮耀時刻加冕歌頌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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