一定聞過的香味！The Body Shop白麝香系列改版更環保

提到白麝香香水，很多人一定聞過、用過The Body Shop的白麝香香水，1981年就上市，該瓶香水以植物性草本麝香，取代動物麝香的零殘忍舉動，香味延續至今，仍是眾多人最愛的香氣之一。今年2021年是白麝香上市40周年，推出全新改版升級，並推出全新3款疊香系列、4款非常麝香香水，讓選擇更多樣化。

全新改版的白麝香系列，加入環保理念，取得英國純素協會的認證，瓶身採用42%再生玻璃製成，並採用100%可回收材質，噴頭也可拆卸，減少不必要包裝，成分升級，除了天然草本麝香香調，也融合茉莉、鈴蘭等花香。

新升級的白麝香系列，包括5款經典熱銷香氛，以及沐浴身體保養系列。最特別是新推出的白麝香疊香系列，包含有著綠色大地草原與柑橘調性的白麝香綠漾香水、揉合粉紅胡椒與木質花辛香花調的白麝香花戀香水，有著礦物與微風調的白麝香海藍香水，可以彼此疊擦，也可以單獨使用。