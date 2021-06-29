聽新聞
test
0:00 / 0:00
一定聞過的香味！The Body Shop白麝香系列改版更環保
提到白麝香香水，很多人一定聞過、用過The Body Shop的白麝香香水，1981年就上市，該瓶香水以植物性草本麝香，取代動物麝香的零殘忍舉動，香味延續至今，仍是眾多人最愛的香氣之一。今年2021年是白麝香上市40周年，推出全新改版升級，並推出全新3款疊香系列、4款非常麝香香水，讓選擇更多樣化。
全新改版的白麝香系列，加入環保理念，取得英國純素協會的認證，瓶身採用42%再生玻璃製成，並採用100%可回收材質，噴頭也可拆卸，減少不必要包裝，成分升級，除了天然草本麝香香調，也融合茉莉、鈴蘭等花香。
新升級的白麝香系列，包括5款經典熱銷香氛，以及沐浴身體保養系列。最特別是新推出的白麝香疊香系列，包含有著綠色大地草原與柑橘調性的白麝香綠漾香水、揉合粉紅胡椒與木質花辛香花調的白麝香花戀香水，有著礦物與微風調的白麝香海藍香水，可以彼此疊擦，也可以單獨使用。
還有4款非常麝香EDT香水，涵蓋花果香調的綠麝香、柑苔花香調的花麝香、木質辛香調的黑麝香，辛香花調的琥珀黑麝香，每個人都可以找到屬於自己的白麝香。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言