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一定聞過的香味！The Body Shop白麝香系列改版更環保

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
The Body Shop白麝香EDT香水／30ml／1,080元起。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香EDT香水／30ml／1,080元起。圖／The Body Shop提供

提到白麝香香水，很多人一定聞過、用過The Body Shop的白麝香香水，1981年就上市，該瓶香水以植物性草本麝香，取代動物麝香的零殘忍舉動，香味延續至今，仍是眾多人最愛的香氣之一。今年2021年是白麝香上市40周年，推出全新改版升級，並推出全新3款疊香系列、4款非常麝香香水，讓選擇更多樣化。

全新改版的白麝香系列，加入環保理念，取得英國純素協會的認證，瓶身採用42%再生玻璃製成，並採用100%可回收材質，噴頭也可拆卸，減少不必要包裝，成分升級，除了天然草本麝香香調，也融合茉莉、鈴蘭等花香。

新升級的白麝香系列，包括5款經典熱銷香氛，以及沐浴身體保養系列。最特別是新推出的白麝香疊香系列，包含有著綠色大地草原與柑橘調性的白麝香綠漾香水、揉合粉紅胡椒與木質花辛香花調的白麝香花戀香水，有著礦物與微風調的白麝香海藍香水，可以彼此疊擦，也可以單獨使用。

還有4款非常麝香EDT香水，涵蓋花果香調的綠麝香、柑苔花香調的花麝香、木質辛香調的黑麝香，辛香花調的琥珀黑麝香，每個人都可以找到屬於自己的白麝香。

The Body Shop白麝香疊香系列／15ml／880元。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香疊香系列／15ml／880元。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香花戀香水／15ml／880元。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香花戀香水／15ml／880元。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香系列，全面升級。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香系列，全面升級。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香綠漾香水／15ml／880元。圖／The Body Shop提供
The Body Shop白麝香綠漾香水／15ml／880元。圖／The Body Shop提供

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