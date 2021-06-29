全家、iKala攜手推「Shoplus商店家」社群電商平台

根據經濟部統計，今年受新冠肺炎疫情影響，網購飆速成長，營業額年增近3成，而根據KPMG報告顯示，全球直播電商今年整體規模預估將突破6兆新台幣，顯示以線上體驗和即時互動特性的直播電商正高速成長。全家便利商店攜手AI行銷科技專家iKala，即日起推出「Shoplus商店家」社群電商軟體服務，主攻facebook銷售渠道，平台由雙方共同經營，借重深耕東南亞社群電商多年的iKala，加上全家便利商店金流、物流系統整合的優勢服務，以「AI接單系統」、「AI客群分層管理」、「零成本直播銷售」等3大功能，全面助攻FB賣家，在直播時可即時快速接單，後台系統自動化分群顧客讓CRM變簡單，且無須支付使用費、成交手續費等，達成真正零成本開店。

全家便利商店賦能平台部部長王啟丞表示，瞄準社群媒體帶動的微型電商商機，全家便利商店自2019年起陸續推出開店平台服務「好賣＋」、「好開店」、「好店＋」、「好生凍」等，上線至今總計已吸引超過40萬賣家使用、交易筆數破2千萬。 面對facebook直播電商興起，全家便利商店與iKala結盟推出「Shoplus商店家」社群電商軟體服務，全家便利商店超過3,800家店點方便24小時寄貨、供買家取貨，並階段性提供多元金流服務和全溫層的物流配送，賣家如果有大量出貨需求，只要滿50件即可線上免費申請到府收件的「收貨通」服務，服務範圍擴展至北、中、南16都、310個行政區皆可使用，提供賣家更省時便利的到府收件服務。

「Shoplus商店家」提供賣家網頁和App版本，初期服務推出到店付款取貨和常溫商品配送；預計今年第三季將陸續新增買家線上支付、貨件宅配到府、冷凍商品寄件等服務，並持續優化客群分層管理功能。

「Shoplus商店家」主打3大功能，其中「AI接單系統」協助賣家在直播銷售的同時，自動偵測具有購買意願的留言，並立即寄送 Messenger訊息通知消費者，快速引導完成訂單，平均每秒可偵測超過80則留言，自動生成超過50張訂單，讓直播選購、社群消費、訂單確認一氣呵成；「AI客群分層管理」上線初期提供賣家客群名單，依買家的消費記錄標記為VIP或是列入黑名單，明年初預計加入AI系統，可自動檢視買家過去在賣家店內消費紀錄，進行分層管理，同時賣家也可直接發送私人訊息通知買家最新消息； 「零成本直播銷售」有別於市面上社群電商銷售軟體須向賣家收取月費、成交手續費，Shoplus商店家提供賣家零成本社群直播銷售服務，賣家還可享每件49元的運費優惠（原價60元），包裹滿50件以上還能享有大單到府收件的「收貨通」功能，整合全家便利商店超過3,800家門市優勢及全台綿密分佈的便利據點，寄件、取件都很方便。