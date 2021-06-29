7-11領先開辦中華電信5G預付卡、最新iPad Pro限量預購
讓居家上班更順暢有效率，6月30日起7-ELEVEN領先同業開辦「中華電信5G預付卡」，提供計量、計日雙重選擇，同時取得台灣Apple官方授權、7月1日起於OPEN POINT App開賣最新發表的iPad Pro以及好評加碼開賣的iPhone 12系列，不論是申辦5G預付卡還是預購蘋果3C產品，皆可獲得上百元價值的OPEN POINT點數，疫情期間讓7-ELEVEN 6,100家門市化身離家最近的3C電信服務平台。
搶攻5G網速就近辦商機，7-ELEVEN攜手中華電信於全台6,100家門市開賣2款同步電信專門店販售的5G預付卡，分別為「計日型30日」與「計量型60GB」，每款申辦價999元，6月30日至9月30日到7-ELEVEN申辦成功，獨家贈送100點OPEN POINT點數與3個月GP+線上影音免費看，首次儲值預付卡成功再加贈1個月GP+線上影音免費看。
6月30日起到7-ELEVEN櫃台索取中華電信預付卡（計日型或計量型）後，至ibon便利生活站首頁點選「申辦服務」→點選「電信申辦」→點選「中華電信」→攜帶雙證件依機台指示輸入填寫資料，再至櫃台結帳並提供雙證件核對完成後、預計於24小時內即可開通服務。
為了打造就近便利的3C銷售平台，7-ELEVEN超前部屬於2019年與台灣Apple官方獨家合作推出「Apple原廠配件專區」，目前導入超過70家門市、販售超過10款官方配件，今年3月更再次領先同業獲得台灣Apple官方授權，於OPEN POINT App開賣iPhone、iPad、AirPods等3C產品，每次上架皆快速秒殺。7月1日上午11點起於OPEN POINT App推出最新iPad Pro、紫色iPhone 12、HomePod mini、Apple Watch Series 6等9款商品限量預購，消費者於7月13日前到店預購付款完成加贈200點OPEN POINT點數，獲贈點數到7-ELEVEN、康是美、博客來、統一時代百貨等16大通路消費皆可當購物金折抵使用，1點等同1元現金。
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