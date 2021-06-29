聽新聞
test
0:00 / 0:00
松山站前TSUTAYA BOOKSTORE 7/18熄燈！新店鋪轉移陣地
2017年潤泰集團代理開幕的TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店，結合書店與WIRED TOKYO的餐飲與酒吧，為松山車站周邊帶進都會質感閱讀空間。但跟隨日本TSUTAYA BOOKSTORE轉型的腳步，現在TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店將在7月18日熄燈，全新店鋪將轉移至CITYLINK松山壹號店3樓以「共享空間」（SHARE LOUNGE）全新業態經營，預計今年第三季開幕，但WIRED TOKYO餐廳品牌之後不會出現在新店址。
原本TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店一、二樓空間約180坪，未來座落於CITYLINK松山壹號店3樓的TSUTAYA BOOKSTORE松山店為380坪，空間規模再升級，結合書籍與文具為主軸，全新店型以「共享空間」（SHARE LOUNGE）為新提案企劃，在日本像是TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店、二子玉川蔦屋家電都已紛紛轉型，是SHARE LOUNGE空間的店舖代表。
TSUTAYA BOOKSTORE一貫的訴求，讓書店不僅是賣書，更是一種生活風格空間的倡議者。潤泰集團透過台灣蔦屋即將在台北引進全新型態的「Work Style」提案，過去倡議「閱讀」結合「咖啡」的生活型態即將進階升級。TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店將於7/1至7/18舉行感恩回饋特賣，書籍及文禮用品全面3折起，另外，也特別推出銀座蔦屋書店原創及浮世繪巨擘葛飾北齋限定販售商品，在疫情期間不出國也能買到與日本銀座同步的質感生活用品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言