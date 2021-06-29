松山站前TSUTAYA BOOKSTORE 7/18熄燈！新店鋪轉移陣地

2017年潤泰集團代理開幕的TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店，結合書店與WIRED TOKYO的餐飲與酒吧，為松山車站周邊帶進都會質感閱讀空間。但跟隨日本TSUTAYA BOOKSTORE轉型的腳步，現在TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店將在7月18日熄燈，全新店鋪將轉移至CITYLINK松山壹號店3樓以「共享空間」（SHARE LOUNGE）全新業態經營，預計今年第三季開幕，但WIRED TOKYO餐廳品牌之後不會出現在新店址。

原本TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店一、二樓空間約180坪，未來座落於CITYLINK松山壹號店3樓的TSUTAYA BOOKSTORE松山店為380坪，空間規模再升級，結合書籍與文具為主軸，全新店型以「共享空間」（SHARE LOUNGE）為新提案企劃，在日本像是TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店、二子玉川蔦屋家電都已紛紛轉型，是SHARE LOUNGE空間的店舖代表。