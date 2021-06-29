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松山站前TSUTAYA BOOKSTORE 7/18熄燈！新店鋪轉移陣地

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店，以全新業態「SHARE LOUNGE」形式呈現。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店，以全新業態「SHARE LOUNGE」形式呈現。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網

2017年潤泰集團代理開幕的TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店，結合書店與WIRED TOKYO的餐飲與酒吧，為松山車站周邊帶進都會質感閱讀空間。但跟隨日本TSUTAYA BOOKSTORE轉型的腳步，現在TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店將在7月18日熄燈，全新店鋪將轉移至CITYLINK松山壹號店3樓以「共享空間」（SHARE LOUNGE）全新業態經營，預計今年第三季開幕，但WIRED TOKYO餐廳品牌之後不會出現在新店址。

原本TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店一、二樓空間約180坪，未來座落於CITYLINK松山壹號店3樓的TSUTAYA BOOKSTORE松山店為380坪，空間規模再升級，結合書籍與文具為主軸，全新店型以「共享空間」（SHARE LOUNGE）為新提案企劃，在日本像是TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店、二子玉川蔦屋家電都已紛紛轉型，是SHARE LOUNGE空間的店舖代表。

TSUTAYA BOOKSTORE一貫的訴求，讓書店不僅是賣書，更是一種生活風格空間的倡議者。潤泰集團透過台灣蔦屋即將在台北引進全新型態的「Work Style」提案，過去倡議「閱讀」結合「咖啡」的生活型態即將進階升級。TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店將於7/1至7/18舉行感恩回饋特賣，書籍及文禮用品全面3折起，另外，也特別推出銀座蔦屋書店原創及浮世繪巨擘葛飾北齋限定販售商品，在疫情期間不出國也能買到與日本銀座同步的質感生活用品。

跟隨日本TSUTAYA BOOKSTORE轉型的腳步，TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店將在7月18日熄燈，全新店鋪將轉移至CITYLINK松山壹號店3樓。圖／潤泰集團提供
跟隨日本TSUTAYA BOOKSTORE轉型的腳步，TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店將在7月18日熄燈，全新店鋪將轉移至CITYLINK松山壹號店3樓。圖／潤泰集團提供
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店的「SHARE LOUNGE」型態。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店的「SHARE LOUNGE」型態。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
二子玉川蔦屋家電的「SHARE LOUNGE」型態。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
二子玉川蔦屋家電的「SHARE LOUNGE」型態。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店的「SHARE LOUNGE」型態。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店的「SHARE LOUNGE」型態。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店，以全新業態「SHARE LOUNGE」形式呈現。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網
TSUTAYA BOOKSTORE澀谷店，以全新業態「SHARE LOUNGE」形式呈現。圖／摘自TSUTAYA BOOKSTORE官網

日本 疫情 咖啡

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