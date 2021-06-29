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陳立農捐百萬助賈永婕抗疫 人帥心好粉起來！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供

新冠肺炎疫情嚴峻，女星賈永婕積極熱心，號召演藝圈好友出錢出力奔走，被民眾封為「防疫女神」。日前她在臉書上發文表示感謝歌手陳立農要捐100萬，讓她非常感動，不過因為她並不知道陳立農是誰，還特地先去google，被女兒笑「又老又土」。因參加愛奇藝「偶像練習生」真人秀出道的陳立農，被粉絲暱稱「農農」，外型帥氣、能歌善舞，在亞洲各地都有廣大粉絲，是新生代備受矚目的男偶像之一。

才20歲的陳立農，除了如賈永婕女兒所說「唱歌超好聽」，帥氣外型與穿搭也是讓許多粉絲為之瘋狂，因此許多一直是許多時尚品牌想要合作的對象。不過陳立農顯然對自己的穿搭與配件很有自己的想法，像日前他進錄音室時穿著私服T恤，就簡單搭配了一只黑色運動腕表，顯得帥氣有型。這只表來自許多朝黎藝人都非常喜愛的品牌宇舶表（HUBLOT），是品牌最具代表性的Big Bang Unico系列，辨識度很高；陳立農選中的魔力黑陶瓷材質更是品牌最擅長的創新材質，可以說是經典中的經典。

陳立農配戴的HUBLOT Big Bang Unico 45毫米魔力黑陶瓷飛返計時碼表，配One Click更換表帶系統，定價61萬9,000元。圖／宇舶表提供
陳立農配戴的HUBLOT Big Bang Unico 45毫米魔力黑陶瓷飛返計時碼表，配One Click更換表帶系統，定價61萬9,000元。圖／宇舶表提供
陳立農配戴的HUBLOT Big Bang Unico 45毫米魔力黑陶瓷飛返計時碼表，配One Click更換表帶系統，定價61萬9,000元。圖／宇舶表提供
陳立農配戴的HUBLOT Big Bang Unico 45毫米魔力黑陶瓷飛返計時碼表，配One Click更換表帶系統，定價61萬9,000元。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供

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