陳立農捐百萬助賈永婕抗疫 人帥心好粉起來！

新冠肺炎疫情嚴峻，女星賈永婕積極熱心，號召演藝圈好友出錢出力奔走，被民眾封為「防疫女神」。日前她在臉書上發文表示感謝歌手陳立農要捐100萬，讓她非常感動，不過因為她並不知道陳立農是誰，還特地先去google，被女兒笑「又老又土」。因參加愛奇藝「偶像練習生」真人秀出道的陳立農，被粉絲暱稱「農農」，外型帥氣、能歌善舞，在亞洲各地都有廣大粉絲，是新生代備受矚目的男偶像之一。

才20歲的陳立農，除了如賈永婕女兒所說「唱歌超好聽」，帥氣外型與穿搭也是讓許多粉絲為之瘋狂，因此許多一直是許多時尚品牌想要合作的對象。不過陳立農顯然對自己的穿搭與配件很有自己的想法，像日前他進錄音室時穿著私服T恤，就簡單搭配了一只黑色運動腕表，顯得帥氣有型。這只表來自許多朝黎藝人都非常喜愛的品牌宇舶表（HUBLOT），是品牌最具代表性的Big Bang Unico系列，辨識度很高；陳立農選中的魔力黑陶瓷材質更是品牌最擅長的創新材質，可以說是經典中的經典。 陳立農配戴的HUBLOT Big Bang Unico 45毫米魔力黑陶瓷飛返計時碼表，配One Click更換表帶系統，定價61萬9,000元。圖／宇舶表提供 陳立農配戴的HUBLOT Big Bang Unico 45毫米魔力黑陶瓷飛返計時碼表，配One Click更換表帶系統，定價61萬9,000元。圖／宇舶表提供 陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供 陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供 陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供 陳立農配戴HUBLOT Big Bang Unico魔力黑陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供