出道最大尺度拍雜誌？Lisa水蛇腰炫腹又開深V 火辣登封

當紅韓國女子天團BLACKPINK紅遍全球，每一團員都被多個時尚精品包下代言，對年輕世代的影響力與帶貨能力有目共睹。有「人間芭比」封號的泰籍成員Lisa是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的代言人，配戴寶格麗的最新款珠寶登上七月香港版時尚雜誌封面，極簡主義的黑、米雙色搭配，凸顯珠寶的設計線條之外，Lisa也大膽穿上僅以蝴蝶結裝飾上半身的服裝秀出芭比娃娃般纖細的腰身，洋溢性感又大膽的時尚魅力，與寶格麗上週發布的形象照中帶有甜美感的風格又不太一樣，連寶格麗的總裁也忍不住搶先在私人IG上po出這次拍攝的影片截圖，可見這次代言的成果品牌自己也相當看好。

Lisa在日前寶格麗IG發佈的形象照中演繹的是以羅馬浴場扇形馬賽克圖騰為設計靈感的Divas’ Dream系列珠寶，她配戴的項鍊鑲嵌漸層粉紅色的寶石，乍看之下猶如華麗璀璨的貝殼，搭配同系列的戒指和綴滿如糖果般繽紛彩色寶石的Allegra手表，在時尚中流露出少女甜美的氣息。不過登上時尚雜誌封面的辣照上，以服裝結構感強烈的服裝線條，彰顯B.zero1系列珠寶的立體層次，讓人感受到羅馬競技場永恆迷人的建築美學。 B.zero1 Rock 系列玫瑰金耳環，約82,700元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Chain系列白K金鑽石頸鍊，約169萬9,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽戒指，63,400元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石細版手環，約35萬2,400元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Lisa配戴B.zero1系列珠寶拍攝香港Vogue七月號封面。圖／取自IG @jc.babin BVLGARI Divas' Dream玫瑰金珍珠母貝與鑽石戒指，約62,700元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Lisa配戴B.zero1系列珠寶拍攝香港Vogue七月號封面。圖／取自IG @voguehongkong BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑽石手環，約33萬1,500元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Lisa配戴B.zero1系列珠寶拍攝香港Vogue七月號封面。圖／取自IG @voguehongkong 寶格麗品牌代言人Lisa配戴B.zero1系列珠寶拍攝香港Vogue七月號封面。圖／取自IG @jc.babin 寶格麗品牌代言人Lisa配戴B.zero1系列珠寶拍攝香港Vogue七月號封面。圖／取自IG @jc.babin 寶格麗品牌代言人Lisa配戴Divas’ Dream系列珠寶拍攝Magnifica形象廣告照。圖／取自IG @bulgari BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石手環，約234萬元起 (價格因尺寸而異)。圖／寶格麗提供 BVLGARI ALLEGRA系列玫瑰金彩寶腕表，約89萬6,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽單環戒指，17萬3,200元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Divas’ Dream系列粉紅剛玉與紅寶石鑽石項鍊，約90萬5,000元。圖／寶格麗提供